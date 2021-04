Bautz: Der neue Termin für 2022 steht fest

„Wilder denn je“ mit Bausa und Nico Santos

+ © Nougrigat Das Bautz-Festival wird in den Sommer 2022 verschoben- auf den 19. und 20. August. © Nougrigat

Der Termin steht fest: Nach langen Überlegungen hat der Verein Willi & Söhne das Bautz-Festival in nächste Jahr verschoben: Der Bautz kehrt am 19. und 20. August an den Nattenberg zurück.

Lüdenscheid - „Karten gibt's über die Website“, sagt Matthias Czech vom Verein Willi & Söhne mit Blick auf den brandneuen Termin: „Nach knapp drei Jahren Social Disdancing kehrt der Bautz am 19. und 20. August 2022 zurück nach Lüdenscheid.“

Stadt Lüdenscheid Landkreis Märkischer Kreis Einwohnerzahl 72.313 (Stand: 31.12.2019)

Gehofft hatte man in den Reihen der Veranstalter, das Festival am Nattenberg vielleicht doch noch in diesem Jahr anbieten zu können. Jetzt wird's endgültig nach 2022 verschoben – mit dem geplanten Line-Up rund um Bausa und Nico Santos. „Markiert euch das Datum noch fetter in euren Kalendern“, raten Willis Söhne, „denn nach knapp 1084 Tagen Feierabstinenz ist der Bautz wilder denn je.“ Für die erneute Terminverschiebung gilt: Erworbene Tickets sind weiterhin gültig.

Bautz-Termin für 2022 steht fest: Gespräche mit 40 Künstlern

Das Musikspektakel sollte ursprünglich am 20. und 21. August 2021 stattfinden. Bereits 2020 musste das Festival auf dieses Jahr verschoben werden, weil die Pandemie ein solches Event verhinderte. Doch auch in diesem Sommer kann das Bautz nicht stattfinden. Mit den 40 Künstlern des Events wurden Gespräche geführt - und der Termin für das kommende Jahr gefunden. Neben Santos sind unter anderem auch die Rapper Bausa und Afrob im Gespräch.