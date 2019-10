Gute Nachricht für alle Festival-Fans

Die Festival-Fans können – so scheint es – ihren Idolen auch im kommenden Jahr beim Bautz-Festival im Nattenbergstadion zujubeln.

Lüdenscheid – Der Rat der Stadt Lüdenscheid stellte in seiner gestrigen Sitzung die Weichen für die Zukunft des Bautz-Festivals. Die Macher können nach der erfolgreiche Premiere eine Fortsetzung planen.

Dem gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen und der Linken Liste Lüdenscheid stimmte der Rat nach einigen redaktionellen Änderungen zu.

Unter dem Motto „Wir stehen gemeinsam zum Bautz“ hatten die Fraktionen Bürgermeister Dieter Dzewas darum gebeten, in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH, „sehr zeitnah“ eine Aufsichtsratssitzung einzuberufen, um über das Bautz-Festival 2020 zu entscheiden.

„Dabei ist uns wichtig, dass das Festival künftig jährlich stattfinden soll, damit es sich etablieren kann und einen positiven Beitrag zum Image der Stadt Lüdenscheid leistet“, heißt es in der Antragsbegründung. Die Verwaltung wird nun beauftragt, gemeinsam mit der LSM, ihren Gesellschaftern (Stadt, Stadtwerke und Sparkasse) und den „Bautz-Akteuren“ die notwendigen organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für eine Neuauflage des Festivals 2020 zu benennen. Der „Anteil des Gesellschafters Stadt Lüdenscheid ist in den Haushaltsplan entsprechend einzuplanen.“

Auch der Vorstoß der FDP-Fraktion fand mit der Einschränkung „soweit möglich und sinnvoll“ Eingang in den Antrag. Die FDP möchte bekanntlich, dass das Geld der Stadt Lüdenscheid in Form von Investitionen in das Nattenbergstadion als Veranstaltungsort erbracht wird.