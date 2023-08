Bautz 2023: Für jeden Geschmack etwas dabei

Bautz 2023: Das ganze Festivalgelände eine einzige Tanzfläche

Von: Sarah Lorencic

Sonnenuntergang vor der Main Stage: Einen gelungenen Auftakt feierte das Bautz-Festival am Freitag und die Besucher feierten sich. © Lorencic

Bei der dritten Auflage des Festivals am Lüdenscheider Nattenbergstadion war einiges neu, aber das Gefühl der Vorjahre besteht fort.

Lüdenscheid – Die Wiese ist die Tanzfläche, zum Teil springen die Massen barfuß zu den Beats. Es ist so heiß am ersten Tag des Bautz Festivals wie seit Wochen nicht mehr in Lüdenscheid. Blauer Himmel, keine Wolke. Bestes Wetter für das dritte Lüdenscheider Festival. Die Fotos vom Wochenende finden Sie hier.

Der Start ist ruhig, nur die wenigen Schattenplätze rund ums Nattenberg-Stadion sind am Nachmittag gut gefüllt, die Wein-Lounge und die Fun-Area für die Kinder mit großer mittig platzierter Liegefläche. Hier liegen sie, die Gäste, genießen das Wetter. Wasser gibt es kostenlos an einem Stand von den Stadtwerken, Sonnenbrillen und Sonnencreme verteilen ortsansässige Firmen passend zum Festivalwetter ebenfalls kostenlos.

Zwischen Collabo und Turntable-Stage spielt man anfangs noch Bierpong, vor dem Bautz-Schriftzug aus Holz werden Selfies gemacht. Und wer Lust hat, kann in diesem Jahr erstmals eine Runde mit dem Riesenrad drehen. Möglich ist das an beiden Tagen bis zum Ende, wie Jakob Hans sagt. Er und die Langhoff-Brüder Alexander und Geron aus Plettenberg sind die Betreiber und bieten mit ihrer Attraktion einen Blick von oben auf das Festival.

Sommer in Lüdenscheid: Auch bei der dritten Bautz-Auflage spielt das Wetter mit. © Popovici

Wer zu Beginn früh kommt, hat kurze Schlangen an Essen-, Getränke, und Tokenständen. Doch gegen 19 Uhr ändert sich das Bild. Die Sonne geht über dem Nattenbergstadion langsam unter, die Massen, die letztendlich die erwartete Gästezahl von 10 000 ausmachen, stehen vor dem Eingang. Doch das Warten ist in diesem Jahr auch ein Act. Aus Bonn reiste die elfköpfige Gruppe Knall-Blech an.

Dreimal jeweils 30 Minuten legen sie am Samstag auf, erzählt Mitglied Paul Ziegler. Party mit Blasmusikinstrumenten mit Unterstützung eines DJ, der für die Beats sorgt, ist die Gruppe als walking Act auf dem Bautz unterwegs und zieht die Massen an. Es ist nicht nur ihr erstes Mal Bautz, sondern auch ihr erster Auftritt auf einem Festival. Und für die meisten sind sie heute ein echtes Highlight und verkürzen das Warten auf die Beatsteaks und Querbeat. Henning und Kathrin sind extra aus der Nähe von Bremen angereist und feiern heute ihren Hochzeitstag mit den beiden Hauptacts der Mainstage.

Bautz 2023: Für jeden Geschmack etwas dabei

Für viele spät Anreisende geht es aber vor allem um Ski Aggu, der mit seinem derzeitigen Hit „Friesenjung“ das Lied des Komikers Otto auf ein tanzbares neues Level hebt. Mit Poolnudeln vor der Bühne unterwegs ist eine Gruppe aus Lüdenscheid und Umgebung. Um 19 Uhr sind sie noch nicht notwendig, aber zu späterer Stunde, um sich in der Menge wiederzufinden. Bei Tante Theke wird von Beginn an getanzt, je später der Abend, desto enger der Durchgang zwischen den Gebäuden des Stadions.

Wer hier stehen bleibt, ist mitten auf der Tanzfläche. Zu elektronischen Beats geht es eine Stange weiter mit Crack-T & Shorty ab und auch Rote Mütze Raphi und Arjuna Allstars haben ein tobendes Publikum vor der Collabo-Stage.

Eine Stunde lang ist die Schlange vor dem Eingang gut 100 Meter lang. „Von hier bis da, wunderbar“, sagt ein gut gelaunter Bautz-Besucher. Das Warten sei egal, gehöre dazu. Und ab 20.30 Uhr ist das auch vorbei, alle sind drin. Querbeat spielt, alle kriegen es rechtzeitig mit. Der Bass vibriert durch den Körper. „Habt ihr Bock?“, fragt der Frontsänger. Und die Menge schreit. Noch viele Stunden.