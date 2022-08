Bautz in Lüdenscheid: Das Video zum Festival ist online

Von: Jan Schmitz, Leon Malte Cilsik, Carolina Ludwig, Fabian Paffendorf, Cornelius Popovici

Das war das Bautz-Festival 2022 in Lüdenscheid. Hier gibt es den News-Ticker noch einmal zum Nachlesen - und alle Bilderstrecken und unser Bautz-Video.

Update 23. August, 16.31 Uhr: Unser Reporter Cedric Nougrigat hat das gesamte Bautz-Festival verfolgt. Hier findet Ihr sein Video, das die ganze musikalische Bandbreite und die außergewöhnliche Stimmung auf dem Bautz-Gelände noch einmal eindrücklich dokumentiert.

Update 22. August, 17.04 Uhr: Sieben Besucher des Bautz-Festivals am Nattenberg mussten am Samstag mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie konnten noch in der Nacht die Klinik wieder verlassen. Nun hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Möglicherweise, so vermutete Lüdenscheids Polizeichef Volker Mürmann am Wochenende gegenüber unserer Redaktion, haben Unbekannte ihren Opfern vor einer der Bühnen des Festivals K.O.-Tropfen verabreicht. Die Verletzten gaben nach Auskunft von Polizeisprecher Christof Hüls nach der Erstversorgung durch Ärzte des Klinikums Urinproben ab. Die Analyse der Proben liege erst in einigen Tagen vor.

Bautz 2022: Festival-Lust statt Autobahnbrücken-Frust

Update 21. August, 16:03 Uhr: Phillip Nieland, Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) ist nach dem gelungenen Bautz-Festival „sehr glücklich und stolz“. Um die 10.000 Besucher - und damit mehr als 2019 - waren Freitag und Samstag jeweils ins Nattenberg-Stadion gekommen. In Zeiten von Pandemie, Inflation, Krieg und lokalen Problemen in Lüdenscheid sei das alles andere als selbstverständlich. Nicht nur von Besuchern, sondern auch von Künstlern und Agenturen habe man viel Lob erhalten.

Die große Preisfrage, ob das Festival im kommenden Jahr wieder stattfindet, beantwortete Nieland wie folgt: „Man hat gemerkt, dass 2019 keine Eintagsfliege war, dass die Leute das wollen und ich finde auch, dass die Region das braucht.“ Es gebe auch bereits erste positive Signale aus der Politik und von den Sponsoren für 2023. Hinter den Kulissen würden bereits erste Gespräche mit Künstlern geführt, bevor man in die konkreten Planungen einsteige, müsse jedoch die Zusage abgewartet werden. „Wir haben trotz der schwierigen Situation noch einen draufgelegt und ich habe den Eindruck, dass das auch wertgeschätzt wurde. Wir sind bereit und hoffen, dass wir die Chance bekommen, das noch mal zu machen. Dann hoffentlich mit Planungssicherheit für mehrere Jahre“, sagte Nieland.

Update 21. August, 13:02 Uhr: Die Lüdenscheider Polizei ist mit dem Wochenende zufrieden: „Aus polizeilicher Sicht war das eine sehr gute Veranstaltung“, fasst Volker Mürmann, Chef der Lüdenscheider Wache, das Bautz-Festival zusammen. In der Nacht von Freitag auf Samstag seien lediglich drei Personen des Platzes verwiesen worden. „Betrunken, randalierend, das Übliche“, sagt der Polizei-Chef. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten es die Beamten mit zwei kleineren Körperverletzungen zu tun. Im ersten Fall hatten sich zwei Männer geschlagen, im zweiten sei einem Mann auf der Tanzfläche mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. „Beide Tatverdächtige wurden ermittelt und Strafanzeigen gestellt“, fasst Mürmann zusammen. Der zweite Tatverdächtige habe sich jedoch zusätzlich mit den Beamten anlegen wollen, weshalb er die Nacht zur Ausnüchterung auf der Wache verbringen durfte.

Etwas unklarer ist die Lage noch bei sieben internistischen Notfällen, die kurz hintereinander im Bereich der Collabo Stage aufgetreten waren. „Die Personen wurden mit Vergiftungserscheinungen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachstand wurde erhoben, aber wir wissen noch nicht, was das war“, sagt Mürmann. „Es könnten K.O.-Tropfen gewesen sein, aber die Ermittlungen laufen noch.“ Ergebnisse erwarte man in den nächsten Tagen. Immerhin: „Es bestand keine Lebensgefahr. Nach meinem Kenntnisstand sind auch alle Personen mittlerweile aus den Krankenhäusern raus“, sagt Mürmann.

Gar nicht erst auf das Festival-Gelände schafften es am Samstagnachmittag zwei Personen mit einer größeren Menge Betäubungsmitteln. „Die wurden am Haupteingang festgenommen“, sagt Mürmann. Aufgrund der Menge an Betäubungsmitteln gehe man von einer Verkaufsabsicht aus.

Bei jeweils knapp 10.000 Besuchern an jedem der beiden Abende sei laut dem Polizei-Chef diese Anzahl an Delikten eine extrem gute Bilanz. Den Grund dafür sieht Mürmann hauptsächlich beim Eintritt und der damit verbunden Hürde. „Der Preis ist ja auch relativ hoch. Dann sind bestimmte Problemgruppen gar nicht da.“

Update 20. August, 23.02 Uhr: Was für eine phänomenale Stimmung vor allen Bühnen. Das Bautz ist wie ein guter Rausch voller Glücksmomente, ohne Kater. Die Euphorie schwappt über das Gelände. Madsen rockt die Main Stage, die Menge tanzt davor. Kein Halten gibt es mehr bei Moonbootica. Seine Bässe lassen niemanden kalt, sie über ganz Lüdenscheid zu hören. Und es ist noch nicht vorbei. Die Party kann weitergehen. Bis 2 Uhr nachts sind es noch drei Stunden. Die mehr als 10.000 Menschen werden es genießen. Danke Bautz!!! Für zwei unvergessliche Nächte. Und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.

Update 20. August, 22.26 Uhr: Highlight auf der Main Stage beim Bautz-Festival. Ferris MC ist als Überraschungsgast bei Madsen auf der Bühne und singt „Macht euch laut“ mit ihnen. Er ist gemeinsam mit Swiss & die anderen der nächste und letzte Act auf der Main Stage.

Ferris zusammen mit Madsen beim Bautz-Festival in Lüdenscheid. © Carolina Ludwig

Bausa hat sein T-Shirt abgelegt. © Cornelius Popovici

Update 20. August, 21.53 Uhr: Madsen sind jetzt auf der Main Stage - mit leichter Verspätung. Der Platz vor der Bühne im Nattenberg-Stadion ist gut gefüllt. Was bringt der Abend noch? Emil Bulls (22.30 Uhr), Downfall of Gaia (23.50 Uhr), Celeste (0.55 Uhr) auf der Collabo Stage, Moobootica und Anna Reusch auf der Turntable Stage und auf der Main Stage Swiss und die Anderen feat. Ferris. Lüdenscheid und die Menschen aus der Region feiern bis zum Morgen.

Madsen auf der Main Stage beim Bautz-Festival. © Malte Cilsik

Update 20. August, 21.15 Uhr: Bausa gibt seinen Nummer 1 Hit „„Was Du Liebe nennst“ auch in Lüdenscheid zum Besten. Wie schon am Freitag sind etwa 10.000 Menschen am Samstag beim Bautz-Festival. Sie verteilen sich gut vor den verschiedenen Bühnen. Auch bei Dog Eat Dog an der Collabo Stage ist es voll. Vor der Bühne wird gepogt. Und Ante Perry an der Turntable Stage hat auch sein Publikum gefunden. Die Bautz-Party geht ihrem Höhepunkt entgegen. Es ist ein traumhafter Abend im Nattenberg-Stadion.

Update 20. August, 20.08 Uhr: Der Deutsch-Rapper Bausa hat seinen Auftritt begonnen. Tausende jubeln dem Chartstürmer („Was Du Liebe nennst“) zu. Viele sind eigens wegen ihm zum Bautz-Festival nach Lüdenscheid gekommen. Das spürt man. Die Menge tobt und geht mit.

Bausa beim Bautz in Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Update 20. August, 19.59 Uhr: Bevor Bausa gleich auf der Main Stage loslegt, schauen wir einmal kurz auf den Bautz Campingground. Entspannt zu den wabernden Beats aus der mitgebrachten Box zu tanzen und auf die entsprechende Festival-Bestriebstemperatur zu kommen, war dort bei Kevin Wiesener, Adrian Bitter und Veronika Yurchunku angesagt. Die Drei sind zum ersten Mal beim Bautz und eigentlich so gut wie gar nicht festivalerfahren, wie Adrian verrät. Zelt und Campingausrüstung habe man kurzfristig zusammenkaufen müssen, bevor es vom niedersächsischen Diepholz aus nach Lüdenscheid ging.

Warten auf Dog Eat Dog vor der Collabo Stage. © Cedric Nougrigat

„Die gemeinsame Reise zum Bautz ist ein Geburtstagsgeschenk für Kevin gewesen, er steht nämlich voll auf Bausa. Und da habe ich mal geguckt, wo der in nächster Zeit auftritt – und bin aufs Bautz gestoßen“, erklärt Adrian. Was sonst so an Acts auftritt will man selbstverständlich auch „mitnehmen“, wenn man schon einmal da ist. Die HipHop-Acts – und allen voran Kool Savas – sind ebenfalls Grund für den Bautz-Besuch von Chiara Koglin aus Siegburg-Hennef und ihren Freunden. „Beim Bautz ist auf jeden Fall viel guter Deutsch-Rap am Start. Allein das lohnt doch schon die Anfahrt“, sagt sie.



Update 20. August, 18.26 Uhr: Auch wenn die Vorfreude auf die kommenden Stunden schon riesig ist, wagen wir noch einmal einen Blick zurück. Die Top-Acts und die Zuschauer bekamen am frühen Samstagmorgen nicht genug. Wie die Veranstalter auf Nachfrage mitteilten, war um 2 Uhr noch lange nicht Schluss, weil sowohl das Team Rhythmusgymnastik als auch LX & Maxwell dermaßen amtlich ablieferten, dass sie zur Freude aller Anwesenden deutlich länger machten als geplant. So gingen die Lichter und die Musik auf den Stages erst um 2.45 Uhr aus. Die Lüdenscheider Anlieger zeigten sich gnädig. Es habe so gut wie keine Beschwerden gegeben, sagte Bautz-Sprecher Sven Prillwitz.

Update 20. August, 18.01 Uhr: Was erwartet die Festivalbesucher heute noch? So einiges. Auf der Main Stage übernehmen gleich Banda Senderos (18.15 Uhr), dann folgen die Top-Acts Bausa (20 Uhr) und Madsen (21.45 Uhr), ehe Swiss & Die Anderen feat. Ferris (23.30 Uhr) übernehmen.

Full House gibt es auch auf der Collabo Stage: Marathonmann hat übernommen, setzt gerade zum letzten Song an. Es folgen Landmvrks (18.40 Uhr), Dog eat Dog (19.50 Uhr), Nasty (21.20 Uhr), Emil Bulls (22.30 Uhr), Downfall of Gaia (23.50 Uhr) und Celeste (0.55 Uhr).

Mehrere Highlights gibt es auf der Turntable Stage, an der bereits am Freitag die Post abging: Gerade drehen Interplay & Noah die Turntables, später lassen es DJ Robosonic (18.30 Uhr), Ante Perry (20 Uhr), Moonbootica (22 Uhr) und Anna Reusch (0 Uhr). krachen. Durchgehend Party ist in der Alma de Mallorca mit Beatbaer angesagt. Dort wurde am Freitag so hart getanzt, dass am Morgen danach erst einmal einige Löcher in der Partybude geschlossen werden mussten.

Es gibt übrigens noch Tagestickets für 49,50 Euro für Kurzentschlossene an der Tageskasse.

Update 20. August, 17.46 Uhr: Die Veranstalter haben am Samstagmorgen noch einmal genau durchgezählt und sind sich sicher: Es waren am Freitagabend mehr als 10.000 Menschen auf dem Festival-Gelände. Ein toller Erfolg, auch für Phillip Nieland, Organisator und LSM-Geschäftsführer, der zusammen mit seinem Team und unzähligen ehrenamtlichen Helfern nach der Corona-Pause innerhalb weniger Monate ein solches Festival aus dem Boden gestampft.

Organisator Phillip Nieland ist zufrieden mit dem ersten Tag und freut sich auf einen ebenso spektakulären zweiten Tag. © Malte Cilsik

Das Außergewöhnliche: Es gab keinerlei Zwischenfälle. Entsprechend froh und stolz ist er auf den perfekten ersten Bautz-Tag im Nattenberg-Stadion und dass es so friedlich und ausgelassen zuging, wie er unserem Reporter Malte Cilsik erzählte.

Update 20. August, 17.19 Uhr: Vor der Main Stage befindet sich der Stand mit Bautz-Merch. Denn natürlich darf das passende Outfit beim Festivalbesuch nicht fehlen. Feuerzeuge (ein Token), Pins (zwei Token), Sonnenbrillen (drei Token) und T-Shirts (vier Token) sind im Angebot. Ein Token entspricht dem Wert von 2,50 Euro. Von letzteren gibt es sowohl die bekannte Variante von 2019 als auch eine neue Kreation für die diesjährige Ausgabe zu kaufen. Bereits am Samstagnachmittag meldeten die Verkäufer, dass das Shirt vom ersten Bautz-Festival fast ausverkauft ist.

Update 20. August, 16.50 Uhr: Derzeit stehen die Rogers auf der Main Stage. Sie waren (wie auch Kool Savas und Team Rhythmusgymnastik) auch schon 2019 bei der ersten Bautz-Auflage dabei und spielten gerade den vierten oder fünften Song auf der Collabo-Stage, als die Veranstalter das Bautz am späten Samstagabend wegen eines Unwetters abbrechen mussten. Insofern bringen die Rogers gerade zu Ende, was sie 2019 begonnen haben. Die Fans sind begeistert.

Rogers waren schon 2019 in Lüdenscheid und mussten ihren Auftritt damals abbrechen, jetzt sind sie wieder da. © Fabian Paffendorf

Update 20. August, 16.38 Uhr: Tag zwei des Bautz-Festivals in Lüdenscheid! Nach dem Regen heute Morgen füllt sich das Festival-Gelände nur langsam wieder. Allerdings ist die Wettervorhersage für den Rest des Tages perfekt. 23 Grad Celsius und Sonne. Eine Regenwahrscheinlichkeit von 1 Prozent. Alles ist bereitet für den zweiten Festival-Tag. Seit 14 Uhr ist das Festival-Gelände am Nattenberg-Stadion in Lüdenscheid geöffnet. Auf der Main Stage hatte die integrative Band Lampenfieber gerade ihren ersten Auftritt. Später am Tag können sich die Besucherinnen und Besucher unter anderem noch auf Bausa und Madsen freuen. Mal sehen, ob es wieder so ein legendärer Abend wird wie am Freitag.

Aus Altena nach Lüdenscheid zum Bautz-Festival. © Cedric Nougrigat

Update 19. August, 23.05 Uhr: Der Bautz ist zurück und er ist laut! Am Freitagnachmittag waren aus dem Nattenberg-Stadion die ersten Töne zu hören, am späten Abend wurde vor der Bühne getanzt, gesprungen und ausgiebig gefeiert. Nach drei Jahren Abstinenz waren Besucher sowie Künstler froh, wieder gemeinsam feiern zu können.

Die Organisatoren zeigten sich mit dem ersten Bautz-Tag zufrieden. Mehr als 9000 Besucher waren gekommen, „und es kommen immer noch welche nach“, sagte Bautz-Sprecher Sven Prillwitz am Abend. Nennenswerte Zwischenfälle gab es bis zum Redaktionsschluss nicht.

Nico Santos fühlte sich sichtlich wohl auf der Main Stage des Bautz-Festivals. © Cornelius Popovici

Was für ein schöner erster Tag, der ja noch nicht zu Ende ist. Weitere Highlights warten in der Nacht, unter anderem übernimmt noch Kool Savas die Collabo Stage. Erst um 2 Uhr endet die Party im Nattenberg-Stadion. Morgen geht es dann unter anderem mit Bausa und Madsen auf der Main Stage weiter.

Schon am Samstagvormittag werdet Ihr hier weitere Bilder- und Partygalerien von unseren Fotografen finden. Und auch morgen halten wir Euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, von dem was beim Bautz wichtig ist und wichtig wird. Gute Nacht.

Update 19. August, 20.56 Uhr: Pünktlich wie die Maurer entert Nico Santos die Main Stage beim Bautz 2022. Tausende sind gekommen, um den Superstar zu sehen. Vor der Bühne geht die Menge ab. Was für ein schöner Moment für alle Beteiligten. Lüdenscheid feiert und lässt sich feiern.

Nico Santos beim Bautz-Festival in Lüdenscheid. © Carolina Ludwig

Update 19. August, 19.11 Uhr: Wow! Der Rasen vor der Main Stage ist schon proppevoll. Der Grund: Der Auftritt von Sängerin Lotte. Die Crowd geht ab, singt die Songs mit. Da sind viele echte Fans nach Lüdenscheid gekommen, um ihr Idol zu sehen. Ausgelassene Stimmung, Sonnenschein, beste Musik. Was für ein tollen Auftakt beim diesjährigen Bautz.

Update 19. August, 18.55 Uhr: Die erste Fotostrecke von Bautz-Festival 2022 ist online. Übers gesamte Wochenende werden noch weitere hier folgen. Die Party kann beginnen!

Update 19. August, 18.33 Uhr: Es gibt noch Bautz-Tickets an der Tageskasse im Eingangsbereich des Nattenberg-Stadions. Ein Tages-Ticket kostet jeweils 49,50 Euro, ein Ticket für beide Tage 74,50 Euro.

Update 19. August, 18.26 Uhr: Familie Bautz reist eigens aus Schleswig-Holstein zu „ihrem Festival“ an. Wir haben vorab mit ihnen gesprochen. Jetzt sind die vier in Lüdenscheid eingetroffen. Sie bleiben über Nacht und freuen sich auf ein spannendes Line-Up und auf Lüdenscheid.

Familie Bautz aus Schleswig-Holstein ist in Lüdenscheid eingetroffen. © Cornelius Popovici

Update 19. August, 17.58 Uhr: Das war nur das Vorspiel. Aus allen Himmelsrichtungen trudeln jetzt die Massen am Nattenberg-Stadion ein. Es wird merklich voller auf dem weitläufigen Festival-Gelände. Bereits für den ersten Tag sind mehrere tausend Tickets im Vorverkauf weggegangen. Angesichts des Line-Ups und der top Wettervorhersage dürfte es zahlreiche Kurzentschlossene geben, die dem Bautz heute ihre Aufwartung machen. Dass im Nattenberg-Stadion etwas zu holen ist, haben leider auch die Wespen mitbekommen. Sie sind ziemlich aufdringlich und aggressiv.

Gegen 18 Uhr füllt es sich merklich. © Cedric Nougrigat

Update 19. August, 17.35 Uhr: Die ersten Bands haben ihre Auftritte begonnen. Auf der Main Stage übernimmt Liedfett, auf der Collabo Stage Corner Connection.

Liedfett auf der Main Stage beim Bautz-Festival. © Fabian Paffendorf

Update 19. August, 17.15 Uhr: Was kostet ein Bier? Diese Frage kann jetzt beantwortet werden. An den Getränkeständen werden für ein 0,4 Liter Pils zwei Token (plus 1 Token Pfand) aufgerufen. Ein Token kostet 2,50 Euro. Insgesamt kostet ein großes Bier also 5 Euro, ein Jägermeister-Shot kostet 1 Token (2,50 Euro) und damit genauso viel wie ein großes Mineralwasser (0,4 Liter).

Was die Besucherinnen und Besucher erwartet? Vielleicht hilft das ein kurzer Rückblick aufs Bautz 2019 - ein echtes Happening, wie diese Fotostrecken von damals beweisen.

Update 19. August, 17.02 Uhr: Lüdenscheid – Während des Bautz-Festivals am 19. Und 20. August gibt es am Nattenberg-Stadion keinerlei Parkplätze. In Kooperation mit der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) haben die Organisatoren daher wie schon bei der Festival-Premiere 2019 für einen Bus-Shuttle- Service gesorgt. Für kleines Geld sollen die Besucher so an beiden Tagen bis tief in die Nacht zum Nattenberg und zurück an mehrere Stellen im Stadtgebiet kommen.

Kosten und Gültigkeit: Das Bautz-Shuttle-Bus-Ticket kostet pro Person einmalig fünf Euro und ist sowohl über die Festival-Homepage als auch im „Klein Oho Shop“ im Stern-Center Lüdenscheid erhältlich. Kinder bis einschließlich 12 Jahre können den Shuttle-Service kostenlos nutzen. Das Ticket ist an beiden Tagen gültig: am Freitag von 15.30 bis 3.15 Uhr und am Samstag von 13.30 bis 3.15 Uhr. Wichtig: Das 9-Euro-Ticket wird in den Shuttle-Bussen nicht anerkannt.



Die eingesetzten Busse fahren alle 20 Minuten. Insgesamt drei Routen mit diversen Haltepunkten stehen zur Auswahl:



Bus-Tour 1 , Schützenplatz Hohe Steinert (Hohe Steinert 4, 58509 Lüdenscheid), Hinfahrt: Hohe Steinert – Brügge Bahnhof – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Sauerfeld – Brügge Bahnhof – Hohe Steinert.

, Schützenplatz Hohe Steinert (Hohe Steinert 4, 58509 Lüdenscheid), Hinfahrt: Hohe Steinert – Brügge Bahnhof – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Sauerfeld – Brügge Bahnhof – Hohe Steinert. Bus-Tour 2 , Bahnhof (Am Güterbahnhof 2 - 12, 58507 Lüdenscheid), Hinfahrt: Bahnhof – Christuskirche – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Sauerfeld – Bahnhof.

, Bahnhof (Am Güterbahnhof 2 - 12, 58507 Lüdenscheid), Hinfahrt: Bahnhof – Christuskirche – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Sauerfeld – Bahnhof. Bus-Tour 3, Firma Kostal (An der Bellmerei 10, 58513 Lüdenscheid), Hinfahrt: Kostal – Worth – Kluser Platz – Sauerfeld – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Geschwister-Scholl-Gymnasium – Kluser Platz – Worth – Kostal.

Update 19. August, 16.55 Uhr: Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der erhöhten Waldbrand-Gefahr rufen die Veranstalter und die Feuerwehr Lüdenscheid dazu auf extrem achtsam zu sein. Ein offizielles Rauchverbot gibt es auf dem Festival-Gelände nicht, dennoch appelliert die Feuerwehr Lüdenscheid an alle Besucher des Bautz-Festivals, auf das Rauchen auf den Zuwegungen und auf dem Veranstaltungsgelände möglichst zu verzichten. „Bitte werft keine Kippen oder pyrotechnischen Gegenstände achtlos weg. Im Moment können die kleinsten Zündquellen zu verheerende Waldbränden führen“, schreibt die Stadt Lüdenscheid bei Facebool. Zur Sicherheit hat die Feuerwehr Kreisregner aufgebaut, Schlauchleitungen verlegt und die Waldränder rund um das Stadion gewässert.

Feuerwehr und Rettungsdienst stehen für den Notfall bereit, der hoffentlich nicht eintritt. © Cornelius Popovici

Update Freitag, 19. August, 16.45 Uhr: Die Wettervorhersage ist perfekt. Heute werden am Abend noch 26 Grad Celsius erwartet, morgen dann 23 Grad Celsius und ein Sonne-Wolken-Mix. Die Tageskassen sind geöffnet. Das erwartet Euch heute auf den Bautz-Bühnen:

Main Stage: Liedfett (17.30 bis 18.30 Uhr), Lotte (19 bis 20 Uhr), Nico Santos (20.45 bis 22.15 Uhr), H-Blockx (23 bis 0.15 Uhr) und Pabst (0.45 bis 1.30 Uhr).

Collabo Stage: Corner Connection (17 bis 17.30 Uhr), Hexer (17.30 bis 18.15 Uhr), Timey (18.15 bis 19 Uhr), Antifuchs (19 bis 20 Uhr), Sam Sillah (20 bis 21 Uhr), Cr7z & DJ Eule (21 bis 22 Uhr), LX & Maxwell (22 bis 23 Uhr), Creutzfeld & Jakob (23 bis 0 Uhr), Afrob (0 bis 1 Uhr) und Kool Savas (1 bis 2 Uhr).

Turntable Stage: Chollo & Vincent Sonore (16 bis 20 Uhr), Jan-Christian Zeller (20 bis 21.30 Uhr), Jugglerz (21.30 bis 0 Uhr) Team Rhythmusgymnastik (0 bis 1.30 Uhr).

Alma de Mallorca: Beatbaer (20 bis 2 Uhr).

Beliebtes Foto-Motiv: Das Bautz-Schild. © Cornelius Popovici

Update Freitag, 19. August, 16.25 Uhr: Die Tore sind geöffnet - mit minimaler Verspätung. Rund um das Festival-Gelände herrscht Stau. Das liegt aber vor allem am Umleitungsverkehr für die gesperrte A45. Wer kann, lässt das Auto stehen. Die Shuttle-Busse haben ihre Touren begonnen und bringen erste Partygäste zum Stadion. Direkt am Festival-Gelände ist Parken nicht möglich. Wir haben die letzten Infos zum Bautz zusammengestellt. Auf der Turntable Stage geht es sofort los. Der erste Act auf der Main Stage ist um 17.30 Uhr Liedfett. Auf der Collabo-Stage geht es um 17 Uhr los.

Andrang beim Bautz: Vor dem Eingang bildete sich eine Schlange. © Cornelius Popovici

Erstmeldung: Beim Bautz-Festival in Lüdenscheid treten im Nattenberg-Stadion mehr als 40 Bands und Künstler auf. Top-Act am Freitag ist Nico Santos. Er steht ab 20.45 Uhr auf der Main Stage. Anschließend sorgen unter anderem H-Blockx (Main Stage) und Kool Savas (ab 1 Uhr, Collabo Stage) für weitere Highlights. Kool Savas springt für den Rapper Haftbefehl ein, der kurzfristig abgesagt hat. Das gesamte Programm gibt es hier.

Nach drei Jahren Corona-Pause ist es die zweite Auflage des Bautz-Festivals in Lüdenscheid. Ein Festival von Lüdenscheidern für die Menschen in der Region. Die Premiere ist vielen unvergessen - auch weil am Samstag ein Unwetter über das Festival-Gelände zog. Tausende suchten Schutz unter der Haupttribüne - und stimmten kurz darauf das Sauerland-Lied an. Ein Gänsehaut-Moment, den wir hier noch einmal in Erinnerung rufen.

Das Festival musste schließlich aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das war das Bautz-Festival 2019.

Das erwartet Euch beim Bautz 2022 in Lüdenscheid:

