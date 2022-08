Bautz in Lüdenscheid: Nico Santos ist da! Mega-Stimmung - News-Ticker

Von: Jan Schmitz, Leon Malte Cilsik, Fabian Paffendorf, Cornelius Popovici

Teilen

Das Bautz-Festival in Lüdenscheid ist gestartet. Im News-Ticker halten wir Euch hier das ganze Wochenende auf dem Laufenden - und haben die Fotos.

+++Zum Aktualisieren hier klicken+++

Update 19. August, 20.56 Uhr: Pünktlich wie die Maurer entert Nico Santos die Main Stage beim Bautz 2022. Tausende sind gekommen, um den Superstar zu sehen. Vor der Bühne geht die Menge ab. Was für ein schöner Moment für alle Beteiligten. Lüdenscheid feiert und lässt sich feiern.

Nico Santos beim Bautz-Festival in Lüdenscheid. © Carolina Ludwig

Alle Fotos von BAUTZ-Festival 2022 Nr. 2 Fotostrecke ansehen

Update 19. August, 19.11 Uhr: Wow! Der Rasen vor der Main Stage ist schon proppevoll. Der Grund: Der Auftritt von Sängerin Lotte. Die Crowd geht ab, singt die Songs mit. Da sind viele echte Fans nach Lüdenscheid gekommen, um ihr Idol zu sehen. Ausgelassene Stimmung, Sonnenschein, beste Musik. Was für ein tollen Auftakt beim diesjährigen Bautz.

Update 19. August, 18.55 Uhr: Die erste Fotostrecke von Bautz-Festival 2022 ist online. Übers gesamte Wochenende werden noch weitere hier folgen. Die Party kann beginnen!

Alle Fotos vom BAUTZ-Festival 2022 Nr.1 Fotostrecke ansehen

Update 19. August, 18.33 Uhr: Es gibt noch Bautz-Tickets an der Tageskasse im Eingangsbereich des Nattenberg-Stadions. Ein Tages-Ticket kostet jeweils 49,50 Euro, ein Ticket für beide Tage 74,50 Euro.

Update 19. August, 18.26 Uhr: Familie Bautz reist eigens aus Schleswig-Holstein zu „ihrem Festival“ an. Wir haben vorab mit ihnen gesprochen. Jetzt sind die vier in Lüdenscheid eingetroffen. Sie bleiben über Nacht und freuen sich auf ein spannendes Line-Up und auf Lüdenscheid.

Familie Bautz aus Schleswig-Holstein ist in Lüdenscheid eingetroffen. © Cornelius Popovici

Update 19. August, 17.58 Uhr: Das war nur das Vorspiel. Aus allen Himmelsrichtungen trudeln jetzt die Massen am Nattenberg-Stadion ein. Es wird merklich voller auf dem weitläufigen Festival-Gelände. Bereits für den ersten Tag sind mehrere tausend Tickets im Vorverkauf weggegangen. Angesichts des Line-Ups und der top Wettervorhersage dürfte es zahlreiche Kurzentschlossene geben, die dem Bautz heute ihre Aufwartung machen. Dass im Nattenberg-Stadion etwas zu holen ist, haben leider auch die Wespen mitbekommen. Sie sind ziemlich aufdringlich und aggressiv.

Gegen 18 Uhr füllt es sich merklich. © Cedric Nougrigat

Update 19. August, 17.35 Uhr: Die ersten Bands haben ihre Auftritte begonnen. Auf der Main Stage übernimmt Liedfett, auf der Collabo Stage Corner Connection.

Liedfett auf der Main Stage beim Bautz-Festival. © Fabian Paffendorf

Update 19. August, 17.15 Uhr: Was kostet ein Bier? Diese Frage kann jetzt beantwortet werden. An den Getränkeständen werden für ein 0,4 Liter Pils zwei Token (plus 1 Token Pfand) aufgerufen. Ein Token kostet 2,50 Euro. Insgesamt kostet ein großes Bier also 5 Euro, ein Jägermeister-Shot kostet 1 Token (2,50 Euro) und damit genauso viel wie ein großes Mineralwasser (0,4 Liter).

Was die Besucherinnen und Besucher erwartet? Vielleicht hilft das ein kurzer Rückblick aufs Bautz 2019 - ein echtes Happening, wie diese Fotostrecken von damals beweisen.

Alle Fotos vom Bautz-Festival Teil 21 Fotostrecke ansehen

Alle Fotos vom Bautz-Festival Teil 10 Fotostrecke ansehen

Update 19. August, 17.02 Uhr: Lüdenscheid – Während des Bautz-Festivals am 19. Und 20. August gibt es am Nattenberg-Stadion keinerlei Parkplätze. In Kooperation mit der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) haben die Organisatoren daher wie schon bei der Festival-Premiere 2019 für einen Bus-Shuttle- Service gesorgt. Für kleines Geld sollen die Besucher so an beiden Tagen bis tief in die Nacht zum Nattenberg und zurück an mehrere Stellen im Stadtgebiet kommen.

Kosten und Gültigkeit: Das Bautz-Shuttle-Bus-Ticket kostet pro Person einmalig fünf Euro und ist sowohl über die Festival-Homepage als auch im „Klein Oho Shop“ im Stern-Center Lüdenscheid erhältlich. Kinder bis einschließlich 12 Jahre können den Shuttle-Service kostenlos nutzen. Das Ticket ist an beiden Tagen gültig: am Freitag von 15.30 bis 3.15 Uhr und am Samstag von 13.30 bis 3.15 Uhr. Wichtig: Das 9-Euro-Ticket wird in den Shuttle-Bussen nicht anerkannt.



Die eingesetzten Busse fahren alle 20 Minuten. Insgesamt drei Routen mit diversen Haltepunkten stehen zur Auswahl:



Bus-Tour 1 , Schützenplatz Hohe Steinert (Hohe Steinert 4, 58509 Lüdenscheid), Hinfahrt: Hohe Steinert – Brügge Bahnhof – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Sauerfeld – Brügge Bahnhof – Hohe Steinert.

, Schützenplatz Hohe Steinert (Hohe Steinert 4, 58509 Lüdenscheid), Hinfahrt: Hohe Steinert – Brügge Bahnhof – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Sauerfeld – Brügge Bahnhof – Hohe Steinert. Bus-Tour 2 , Bahnhof (Am Güterbahnhof 2 - 12, 58507 Lüdenscheid), Hinfahrt: Bahnhof – Christuskirche – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Sauerfeld – Bahnhof.

, Bahnhof (Am Güterbahnhof 2 - 12, 58507 Lüdenscheid), Hinfahrt: Bahnhof – Christuskirche – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Sauerfeld – Bahnhof. Bus-Tour 3, Firma Kostal (An der Bellmerei 10, 58513 Lüdenscheid), Hinfahrt: Kostal – Worth – Kluser Platz – Sauerfeld – Nattenberg, Rückfahrt: Nattenberg – Bräucken – Geschwister-Scholl-Gymnasium – Kluser Platz – Worth – Kostal.

Update 19. August, 16.55 Uhr: Angesichts der anhaltenden Trockenheit und der erhöhten Waldbrand-Gefahr rufen die Veranstalter und die Feuerwehr Lüdenscheid dazu auf extrem achtsam zu sein. Ein offizielles Rauchverbot gibt es auf dem Festival-Gelände nicht, dennoch appelliert die Feuerwehr Lüdenscheid an alle Besucher des Bautz-Festivals, auf das Rauchen auf den Zuwegungen und auf dem Veranstaltungsgelände möglichst zu verzichten. „Bitte werft keine Kippen oder pyrotechnischen Gegenstände achtlos weg. Im Moment können die kleinsten Zündquellen zu verheerende Waldbränden führen“, schreibt die Stadt Lüdenscheid bei Facebool. Zur Sicherheit hat die Feuerwehr Kreisregner aufgebaut, Schlauchleitungen verlegt und die Waldränder rund um das Stadion gewässert.

Feuerwehr und Rettungsdienst stehen für den Notfall bereit, der hoffentlich nicht eintritt. © Cornelius Popovici

Update Freitag, 19. August, 16.45 Uhr: Die Wettervorhersage ist perfekt. Heute werden am Abend noch 26 Grad Celsius erwartet, morgen dann 23 Grad Celsius und ein Sonne-Wolken-Mix. Die Tageskassen sind geöffnet. Das erwartet Euch heute auf den Bautz-Bühnen:

Main Stage: Liedfett (17.30 bis 18.30 Uhr), Lotte (19 bis 20 Uhr), Nico Santos (20.45 bis 22.15 Uhr), H-Blockx (23 bis 0.15 Uhr) und Pabst (0.45 bis 1.30 Uhr).

Collabo Stage: Corner Connection (17 bis 17.30 Uhr), Hexer (17.30 bis 18.15 Uhr), Timey (18.15 bis 19 Uhr), Antifuchs (19 bis 20 Uhr), Sam Sillah (20 bis 21 Uhr), Cr7z & DJ Eule (21 bis 22 Uhr), LX & Maxwell (22 bis 23 Uhr), Creutzfeld & Jakob (23 bis 0 Uhr), Afrob (0 bis 1 Uhr) und Kool Savas (1 bis 2 Uhr).

Turntable Stage: Chollo & Vincent Sonore (16 bis 20 Uhr), Jan-Christian Zeller (20 bis 21.30 Uhr), Jugglerz (21.30 bis 0 Uhr) Team Rhythmusgymnastik (0 bis 1.30 Uhr).

Alma de Mallorca: Beatbaer (20 bis 2 Uhr).

Beliebtes Foto-Motiv: Das Bautz-Schild. © Cornelius Popovici

Update Freitag, 19. August, 16.25 Uhr: Die Tore sind geöffnet - mit minimaler Verspätung. Rund um das Festival-Gelände herrscht Stau. Das liegt aber vor allem am Umleitungsverkehr für die gesperrte A45. Wer kann, lässt das Auto stehen. Die Shuttle-Busse haben ihre Touren begonnen und bringen erste Partygäste zum Stadion. Direkt am Festival-Gelände ist Parken nicht möglich. Wir haben die letzten Infos zum Bautz zusammengestellt. Auf der Turntable Stage geht es sofort los. Der erste Act auf der Main Stage ist um 17.30 Uhr Liedfett. Auf der Collabo-Stage geht es um 17 Uhr los.

Andrang beim Bautz: Vor dem Eingang bildete sich eine Schlange. © Cornelius Popovici

Erstmeldung: Beim Bautz-Festival in Lüdenscheid treten im Nattenberg-Stadion mehr als 40 Bands und Künstler auf. Top-Act am Freitag ist Nico Santos. Er steht ab 20.45 Uhr auf der Main Stage. Anschließend sorgen unter anderem H-Blockx (Main Stage) und Kool Savas (ab 1 Uhr, Collabo Stage) für weitere Highlights. Kool Savas springt für den Rapper Haftbefehl ein, der kurzfristig abgesagt hat. Das gesamte Programm gibt es hier.

Nach drei Jahren Corona-Pause ist es die zweite Auflage des Bautz-Festivals in Lüdenscheid. Ein Festival von Lüdenscheidern für die Menschen in der Region. Die Premiere ist vielen unvergessen - auch weil am Samstag ein Unwetter über das Festival-Gelände zog. Tausende suchten Schutz unter der Haupttribüne - und stimmten kurz darauf das Sauerland-Lied an. Ein Gänsehaut-Moment, den wir hier noch einmal in Erinnerung rufen.

Das Festival musste schließlich aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das war das Bautz-Festival 2019.

Das erwartet Euch beim Bautz 2022 in Lüdenscheid:

Bautz-Interview mit Madsen

Nico Santos im Bautz-Interview

Haftbefehl sagt Auftritt ab

In Lüdenscheid entsteht eine Stadt für zwei Tage

Hinter den Kulissen des Bautz

Familie Bautz reist zum Bautz

DJ Eule und das Licht am Ende des Rathaustunnels für Lüdenscheid

DJ Robosonic hat seine Wurzeln in Lüdenscheid