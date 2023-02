Bautz-Line-Up steht: Lea, Beatsteaks und 18 weitere Top-Acts

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Die Beatsteaks – eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands – werden am Bautz-Freitag die Mainstage rocken. © Steffen Thalemann

Die ersten Acts für das Bautz-Festival 2023 stehen fest und mit dabei sind natürlich wieder zwei besonders große Namen: Die Beatsteaks und Lea werden am 18. und 19. August ins Nattenberg-Stadion kommen.

Lüdenscheid – „Wir sind sehr stolz“, verkündete Phillip Nieland, Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH. Für die Beatsteaks ist das Bautz-Festival neben dem Deichbrand und dem Highfield-Festival eines der wenigen Festivals, auf denen sie diesen Sommer spielen werden. 1995 in Berlin gegründet, gelang der Rockband 2004 der Durchbruch mit ihrem vierten Studioalbum „Smacksmash“, mit Singles wie „Hand in Hand“ oder „I Don’t Care As Long As You Sing“. Erkennbar ist die mehrfach prämierte Band vor allem an der markanten Stimme von Sänger Arnim Teutoburg-Weiß. Der wiedererkennbare Schlagzeugtakt und der „immer irgendwie schwingende Bass“, wie es in der Pressemitteilung der Band heißt, tragen ihren Teil dazu bei.

„Genauso stolz sind wir auf das Booking von Lea, sie ist gerade mit eine der größten deutschen Künstlerinnen, die man buchen kann“, freut sich Phillip Nieland über den zweiten Hauptact.

Lea tritt am Bautz-Samstag auf. Ihr aktuell größter Hit „110“ hat mehr als 171 Millionen Streams. © Calvin Müller

Mit 16 schrieb Lea bereits ihren ersten Hit und landete mit dem Song „Wohin willst du?“ einen YouTube-Erfolg. Der Song wurde mittlerweile mehr als drei Millionen Mal angeklickt und erreichte 2017 als Remix mit dem DJ-Duo Gestört aber GeiL Platz 11 der deutschen Charts. Ihr aktuell größter Hit „110“ mit Capital Bra und Samra kommt auf der Streamingplattform Spotify auf mehr als 171 Millionen Streams. Dreimal in Folge gewann Lea außerdem die 1 Live Krone als beste Künstlerin.

„Wir sind bei beiden sehr glücklich, dass das geklappt hat“, betont Phillip Nieland. Insgesamt bieten die ersten 20 Acts wieder etwas für jeden Geschmack. „Das wollten wir auch noch mal untermauern, dass wir quer durch alle Altersgruppen alle Musikgeschmäcker bedienen wollen. Wir machen uns immer intensiv Gedanken darüber“, sagt Phillip Nieland.

Weitere Acts Unter den ersten 20 Acts, die für das Bautz-Festival bekannt sind, sind einige bei Bautz-Fans bekannte Namen. Der Beatbaer, der im vergangenen Jahr Schlager- und Après Ski-Hits lieferte, wird auch diesmal am Freitag und Samstag die Alma de Mallorca Stage bedienen. Auch ChoLLo & Vincent Sonore, Ante Perry, Noah und natürlich das Team Rhythmusgymnastik kehren auf die Turntable Stage zurück.

Größere Acts sind die vor allem für ihren rassismuskritischen Hit „Gute Menschen“ bekannte Pop-Band OK Kid und der Rapper SSIO. „Das ist unser Headliner auf der Hip Hop Stage. Eine riesen Nummer, eigentlich fast zu groß für diese kleine Bühne“, sagt Phillip Nieland. In der Vergangenheit trat der Rapper bei Festivals wie Rock am Ring, Southside und dem Deichbrand auf.

Auch 2023 werden sich die Acts wieder auf die Mainstage, die Collabo Stage und die Turntable Stage aufteilen. Die Mainstage teilen sich die Beatsteaks am Freitag mit OK Kid, am Samstag treten neben Lea dort Il Civetto (Pop-Band) und Sharaktah (Rap) auf. Auf der Collabo Stage spielen am Freitag neben SSIO auch 58zwo (Rap-Gruppe), El9six (Boom Bap Rapper), PA Sports (Rapper) und Rote Mütze Raphi (Rapperin). Am Samstag teilen sich die Collabo Stage die skandinavische Crossoverband Clawfinger mit Humanity‘s Last Breath (schwedische Metal-Band), Kadavar (Rock-Band) und Scowl (Hardcore Punk Band). Die Turntable Stage gehört am Freitag den DJs ChoLLo & Vincent Sonore und dem Team Rhythmusgymnastik. Am Samstag legen dort die DJs Ante Perry, Dirty Doering und Noah auf.

Die ersten Gespräche mit den Acts habe man schon vor dem Bautz-Festival 2022 geführt. Konkret in die Planungen eingestiegen sei man allerdings erst nach der Zusage der Stadt, das Festival wieder finanziell zu unterstützen. Wie berichtet entschied die Kommunalpolitik im Oktober 2022, das kommende Festival noch mit 200 000 Euro und die darauffolgenden mit jeweils 125 000 und 50 000 Euro zu unterstützen. Insgesamt ist das Festival durch die Finanzspritze von 675 000 Euro also bis mindestens 2025 gesichert. Mittelfristig sei aber nach wie vor das Ziel, wirtschaftlich unabhängig zu werden, „zumindest von dem Zuschuss der Stadt“, erklärt Nieland. Wie jedes andere Festival sei man jedoch auf die Zusammenarbeit mit starken Partnern und Sponsoren angewiesen. Für das diesjährige Festival hatten die Hauptsponsoren Stadtwerke Lüdenscheid und die Sparkasse an Volme und Ruhr bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Eine Zusage gab es in dieser Woche auch von einem weiteren Headliner, wie der LSM-Chef verrät. Bis Ostern sollen dieser und die restlichen etwa 20 Acts angekündigt werden. „Da sind noch mindestens zwei Künstler dabei, die sich in den gleichen Sphären bewegen, wie die Beatsteaks und Lea“, verspricht Nieland.

Tickets

für das Bautz-Festival gibt es online unter www.bautz-festival.de oder im Klein Oho!-Shop im Stern-Center. Mit Bekanntgabe der ersten Acts steigen die Preise für das Zwei-Tages-Ticket auf 84,50 Euro. Ab Samstag, 4. Februar, sind auch Tages-Tickets für 54,50 Euro und Camping-Tickets (nur online) für 29,50 Euro pro Person erhältlich. Das Kids-Ticket bleibt weiterhin kostenlos, es kommen jedoch jeweils Vorverkaufsgebühren hinzu.