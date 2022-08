Bautz ist für DJ Eule das „Licht am Ende des Rathaustunnels“

Von: Fabian Paffendorf

Mit Cr7z war DJ Eule (links) schon 2019 beim Bautz-Festival live zu sehen. © Maxim Born

Wenn am 19. August im Nattenberg-Stadion der Bautz nach drei Jahren Tiefschlaf erwacht, dann zeichnet auch DJ Eule mit seinen Jungs vom Hip-Hop-Label Arjuna dafür maßgeblich verantwortlich. Doch so gut geruht haben wie das Festival-Maskottchen wird DJ Eule alias Andre Mattick dann wohl nicht – „Drei Stunden Schlaf müssen wohl reichen“, erklärt der Lüdenscheider.

Lüdenscheid – So wie DJ Eules bisheriger Zeitplan vorsieht, wird es am Vorabend des Bautz-Festivals noch einen Gig in der Schweiz geben. „Direkt im Anschluss daran werde ich dann in der Nacht nach Lüdenscheid fahren, flott schlafen und zum Festivalgelände“, meint DJ Eule. Das mit dem Schlafdefizit sei nun auch gar nicht so wild, denn irgendwann habe sich der Körper eben daran gewöhnt. Und auch, wenn schon tags darauf die Anreise nach München für ein Konzert mit Kool Savas für den Lüdenscheider ansteht – „Aufs Bautz habe ich richtig Bock!“ Schließlich sei man mit Cr7z und den weiteren Künstlern des hauseigenen Arjuna-Labels quasi ein Stück weit ja auch Geburtshelfer des Bautz.

„Als Label ist das schon ein geiles Feeling, wenn du mit den eigenen Acts einen Tag lang das Programm auf einer Festivalbühne bestreiten kannst, wie wir am Bautz-Freitag“, erklärt DJ Eule. Wie schon bei der Bautz-Premiere 2019 tritt der Musiker in einer Mehrfachrolle in Erscheinung. Neben dem Auftritt mit Cr7z war Andre Mattick bei der Programmgestaltung des Bautz mitverantwortlich und wird als Stage-Manager und Künstlerbetreuer backstage beim Festival am Start sein. Dabei blickt er auch auf die gemachten Erfahrungen bei der Erstausgabe 2019 zurück.

„Kein anderes Festival ist familiärer geprägt“

„Vom ersten Bautz konnte man eine Menge mitnehmen. Man hat gesehen, was gut geht und wo es Optimierungsbedarf gibt. Der Startschuss 2019 war mega. Da war es echt katastrophal, dass es nicht 2020 weiterging. Denn eigentlich würden wir ja jetzt schon das vierte Festival haben“, sagt DJ Eule. In der Zwischenzeit seien viele, ungezählte Stunden an Arbeit in das Bautz geflossen. Wie viele jetzt genau, könne er aber nicht verbindlich sagen. „Das ist auch nicht wirklich wichtig, denn ich mache das gerne. Außerdem muss man bedenken, dass das Bautz-Festival gegenwärtig das Größte ist, was unsere Stadt zu bieten hat“. Damit das zweite Festival nun „das Licht am Ende des Rathaustunnels“ werde, sei viel hin- und herüberlegt worden, sich mit den anderen Organisatoren und Künstlern ausgetauscht und die Hip-Hop-Szene im Blick behalten worden, erläutert Andre Mattick.



Ziel sei jederzeit dabei gewesen, die Vielfältigkeit des deutschen Hip-Hop in einer Auswahl für das Bautz abzubilden, Acts zu bündeln, die jeden Geschmack bedienen. „Wir wollen wieder das schaffen, was am Ende des ersten Bautz-Festivals der Höhepunkt war – diese ganzen Gesichter von Menschen zu sehen, die glücklich über das waren, was sie da erlebt hatten“, meint der DJ. Im Schnitt 15 Festival-Auftritte pro Jahr stehen im Terminkalender des Lüdenscheiders, dennoch nehme das Bautz seiner Meinung nach darunter eine herausragende Sonderstellung ein: „Kein anderes Festival ist familiärer geprägt. Und hey, Lüdenscheid ist meine Hood und beim Bautz triffst du alle, die du schon seit Kindertagen kennst, mit denen du deine Jugend verbracht hast oder die auch heute deine Freunde und Familie sind.“ Auch wenn DJ Eule beim Festival selbst kaum Zeit haben wird, um sich Auftritte der anderen Acts beim Bautz anzusehen, so ist er sicher, dass der Schlaf, den er erst viel später nachholen kann, vermutlich umso schöner ausfällt. Manchmal erfordere es eben auch besondere Einsätze und außergewöhnliche Anstrengungen, den Bautz zu erwecken.