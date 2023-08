Bautz in Lüdenscheid: Eltern kritisieren Umsetzung des Jugendschutzes 

Festival

Schwarzer Fleck auf der ansonsten weißen Westes eines gelungenen Festivalwochenendes in der Bergstadt: Laut LN-Informationen soll es beim Bautz zu Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz gekommen sein.

Lüdenscheid - In mehreren Fällen soll beim Bautz-Festival offenbar Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren ausgeschenkt worden sein. Diese hätten anstatt der für sie eigentlich vorgehaltenen U16-Eintrittsbändchen Bänder am Einlass bekommen, die sie als U18-Besucher auswiesen.

Und folglich auch den Zugang zu Alkohol ermöglichten. In mehreren Fällen hätte das zufolge gehabt, dass Eltern Minderjähriger ihre Kinder nach dem Festivalbesuch sturzbetrunken in Empfang genommen hätten. In anderen Fällen hingegen wird den Organisatoren vorgeworfen, dass am Einlass die Elternbescheinigungen von minderjährigen Besuchern nicht immer überprüft worden wären. Dadurch sei nicht mehr nachvollzogen worden, ob die jeweiligen Begleitpersonen der Jugendlichen überhaupt auch die Beaufsichtigung der Jugendlichen von deren Eltern übertragen bekommen hatten. Vonseiten mehrerer Eltern heißt es, dass es angesichts der geschilderten Vorkommnisse mit der Familienfreundlichkeit, mit der das Bautz-Festival beworben werde, nicht weit her sei.

Wie Matthias Czech vom Verein Willi & Söhne auf Anfrage erklärt, seien Beschwerden oder Vorwürfe dieser Art bei ihm bis zum Montag nicht aufgeschlagen. „Das verwundert durchaus, denn das bisherige Feedback von Lüdenscheidern, Security-Dienst und auch dem Seelsorger-Team vor Ort war durchweg positiv. Vom jetzigen Stand her kann man sogar sagen, dass beim dritten Bautz wohl noch weniger unschöne Zwischenfälle oder Probleme zu verzeichnen waren als bei den beiden ersten Auflagen“, sagt Czech. Dennoch sei nicht vollumfänglich auszuschließen, dass bei einer Veranstaltung dieser Größe auch mal „etwas durchgeht“.

Einlasskontrolle soll gewissenhaft durchgeführt worden sein

Sven Prillwitz, Stadtsprecher und auch für das Bautz zuständig, weist darauf hin, dass sowohl die Crew am Einlass wie auch Betreiber der Getränkestände dazu angehalten gewesen seien, bei jungen Besuchern genau hinzuschauen. „Und daran haben sich alle – auch ganz im Sinne des Bautz-Festivals – gehalten.“ Das Alter minderjähriger Besucher sei im Eingangsbereich vor der Herausgabe der Bändchen kontrolliert worden.

„Wir können zwar nicht ausschließen, dass sich minderjährige Gäste betrunken haben – zum Beispiel indem jemand alkoholische Getränke für Minderjährige gekauft und an diese weitergegeben hat. Hätten Standbetreiber, Security, Polizei, Ordnungsamt oder Crew-Personal das bemerkt, wäre das aber mit sofortiger Wirkung unterbunden worden“, sagt Prillwitz. Das Preisniveau bei den Getränken sei für Jugendliche auch nicht dazu geeignet gewesen, sich in einen Rausch trinken zu können. Hinweise oder Beschwerden über Verstöße seien nicht bekannt. Auch die Polizei habe beim Veranstalter keine Auffälligkeiten gemeldet.

