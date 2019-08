Bautz holt Weltstars nach Lüdenscheid

Es wird das wohl größte Musik-Event des Jahres im Sauerland

Am 30. und 31. August geht im Nattenberg-Stadion das Bautz-Festival über die Bühne. Mehr als 40 Künstler, darunter einige Weltstars, kommen nach Lüdenscheid, um ein Musikfest für alle Generationen zu feiern. Organisiert wird das Spektakel von der Lüdenscheider Stadtmarketing-Gesellschaft und dem Verein Onkel Willi & Söhne – finanziell unterstützt und erst möglich gemacht durch die Sparkasse Lüdenscheid als Veranstaltungshöhepunkt zum 175jährigen Jubiläum.

Die Künstlerin, die als erster Hauptact die Massen begeistern soll, wurde schon früh in der Planungsphase genannt: Nena. Für die gebürtige Breckerfelderin, aufgewachsen in Hagen, dürfte Lüdenscheid kein unbekanntes Pflaster sein. Doch als Festival-Standort will sich die Kreisstadt erst noch einen Namen machen – nicht nur bei ihr, sondern bei tausenden Besuchern. Daran arbeiten die Veranstalter seit Monaten mit Herz und Hochdruck.

Dieser Einsatz hat sich längst gelohnt. Neben Nena stehen viele weitere große Namen auf der Liste der verpflichteten Künstler: der Rapper Kool Savas, die deutsche Electropop-Gruppe Mia, der Rapper Veysel, der deutsche Reggae-Sänger Patrice oder die Alternative-Rock-Band Donots, um nur einige zu nennen. Das Line-up bietet viel und für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas – das soll das Erfolgsrezept fürs Bautz sein, das als Familien-Event geplant ist.

Wer spielt wann?

Am Freitag wird die Popsängerin Nena der Haupt-Act sein. Ebenfalls am Freitag dabei sein werden auf den verschiedenen Bühnen unter anderem die Elektropop-Band Mia, der Rapper Veysel, die Sängerinnen Leslie Clio und Jini Meyer & Band sowie der Rapper Curse und der Musiker Evil Jared, ehemaliger Bassist der Band Bloodhound Gang. Freuen dürfen sich die Festival-Besucher am Samstag auf den Haupt-Act Kool Savas, der rappen wird, sowie auf die Alternative-Rockband Donots und den Reggae-Sänger Patrice. Ebenfalls dabei sein werden unter anderem die Crossover-Band Dog Eat Dog, die Punkrock-Band Rogers, Elektro-DJane Marika Rossa sowie die Metalcore-Band Any Given Day.

Was gibt‘s sonst noch?

Konzerte allein machen längst noch kein Festival-Feeling. Dazu gehört auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Das hält einige Attraktionen bereit, die ebenfalls alle Alters- und Interessengruppen anspricht. Ein Survival-Parcours à la Ninja-Warriors auf dem Kunstrasenplatz gehört unter anderem dazu. Auf mehr als 200 Metern Länge können ambitionierte Parcours-Artisten im direkten Duell rennen, klettern und rutschen, was Mut und Muskelkraft hergeben.

Alles, was die Festival-Besucher an Speisen und Getränken zum Durchhalten brauchen, gibt es an den zahlreichen Verpflegungsständen auf dem Gelände. Und: Wie für ein großes Festival üblich, gibt es am Nattenberg auch die Möglichkeit zum Campen. 84 Euro kostet der Zeltplatz, der mit maximal vier Personen belegt werden darf. Dafür gibt's neben dem direkten Schlafplatz am Konzertgelände obendrauf vier Gutscheine im Wert von jeweils 15 Euro für Frühstück oder Mittagessen. Und: Enthalten ist auch der tägliche Eintritt in das angrenzende Freizeitbad mit kostenlosen Duschmöglichkeiten. Erlaubt sind ausschließlich Zelte, Wohnmobile und Wohnwagen sind nicht gestattet.

Öffnungszeiten & Tickets

Der Bautz öffnet am Freitag, 30. August, um 16 Uhr und am Samstag, 31. August, um 12 Uhr das Festival-Gelände – Ende jeweils offen. Tickets für das zweitägige Event gibt's im Vorverkauf für 44 Euro pro Stück (plus Gebühren) im Klein-Oho-Shop im Stern-Center oder online unter www.bautzfestival.de. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt. Für Kunden der Sparkasse gibt es noch Karten zum Sonderpreis von 40 Euro in der Hauptstelle am Sauerfeld so lange der Vorrat reicht (bei Vorlage der Sparkassen-Girocard).