Bautz-Headliner: Nico Santos verspricht Lüdenscheid „Special Moments“

Von: Leon Malte Cilsik

In einem Interview vor dem Bautz an diesem Wochenende verrät Nico Santos, dass er den Festivalbesuchern bei seinem Auftritt mehr bieten möchte als nur die Radioversion seiner Songs.

Lüdenscheid – Der deutsche Singer-Songwriter und Produzent Nico Santos schoss mit seinem „Megahit Rooftop im Jahr 2017 sprichwörtlich durch die Decke“. So zumindest kündigen die Festival-Organisatoren seinen Auftritt beim Bautz am Freitag an. Die LN baten ihn vorab um ein Gespräch.



Herr Santos, werden Sie beim Bautz zum ersten Mal ins Sauerland kommen?

Nein, tatsächlich hatte ich schon mehrere Auftritte in der Gegend, die ich auch alle positiv in Erinnerung behalten habe. Aber nach Lüdenscheid verschlägt es mich am Wochenende zum ersten Mal – ich bin schon gespannt auf die Stadt, die aktuell ja sehr präsent ist in den Medien.



Nico Santos wird am Freitag ab 20.45 Uhr auf der Main Stage auftreten. © Paul Hüttemann

Wie lief der erste richtige Festivalsommer nach den zwei Coronajahren bisher?

Nach so langer Pause ist jeder Auftritt noch immer ein komplett neues Gefühl und fühlt sich fast schon surreal an. Auch wenn sich ein terminreicher Sommer schon langsam dem Ende neigt.



Von wo aus reisen Sie denn nach Lüdenscheid an – und wohin geht es danach?

In den vergangenen Wochen waren mein Team und ich in Österreich und der Schweiz unterwegs. Nach dem Bautz geht es für uns direkt weiter nach Köln.



Steht das genaue Set für Freitag schon?

Natürlich. Ich gebe mir dabei immer Mühe, viele „Special Moments“ einzubauen. Momente, die man beim Radiohören nicht hat. Zum Beispiel eine A cappella-Version eines Songs oder eine etwas rockigere Interpretation.



Was halten Sie vom Spielplan und Line Up?

Kurz vor neun passt mir super. Ich mag es, wenn es langsam dunkel wird. Auch das Line Up finde ich spannend. Da wir die Nacht in Lüdenscheid bleiben, werde ich sicherlich noch die Acts von H-Blockx und Pabst nach mir verfolgen.



Angenommen Sie hätten eine Plakatwand, die dauerhaft auf der Main Stage zu sehen wäre – was würden Sie den Festivalbesuchern gerne mitteilen?

Frieden und Liebe für alle. Ich finde Zusammenhalt in dieser bewegten Zeit wichtiger denn je. Wenn ich mit dieser Botschaft dazu beitragen könnte, wäre das schön.



Herr Santos, vielen Dank für das Gespräch!