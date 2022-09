Städtischer Haushalt

+ © Cornelius Popovici Das Bautz-Festival ist ein Zuschauermagnet in Lüdenscheid: Für die Zukunft soll das Stadion baulich nachgebessert werden mit drei neuen Treppenanlagen. © Cornelius Popovici

Der Sportausschuss in Lüdenscheid berät am Mittwoch über Bautz, das Nattenberg-Stadion und mögliche Umbaupläne. Das soll Geld kosten, allerdings sehr viel weniger als ursprünglich geplant.

Lüdenscheid – Am Samstag hat mit dem Spiel und der Aufstiegsfeier der Lüdenscheid Lightnings (American Football) wieder das erste Sportereignis nach dem Bautz-Festival auf dem Nattenberg-Rasen stattgefunden. Am Mittwoch nun trifft sich um 17 Uhr der Sportausschuss der Stadt im Stadion, um sich den Zustand der Sportstätte nach dem Musikfestival im August anzuschauen. Ganz bewusst mit ein bisschen Abstand zum Festival – Stadt und LSM sollten Zeit haben, um das Schmuckkästchen des Bergstadt-Sports wieder schmuck herzurichten.



Bautz und das Nattenberg-Stadion – das soll auch in Zukunft zusammengehören. Unter dem Vorbehalt, dass es mit dem Festival weitergeht. Die Macher der LSM haben hierzu der Stadt deutlich gemacht, dass es die entsprechende finanzielle Unterstützung braucht. Das indes ist nicht Thema in dem Ausschuss. Ums Geld geht es allerdings auch im Sportausschuss. Um 150 000 Euro.



„Der Sportausschuss empfiehlt dem Rat, die gesperrten Haushaltsmittel für den Umbau des Stadions Nattenberg – unter der Voraussetzung einer Fortführung des Bautz-Festivals – freizugeben“, heißt es in der Beschlussvorlage. Der Rat der Stadt hatte in seiner Sitzung im Dezember außerplanmäßige Mittel in Höhe von 451 000 Euro für den Umbau des Stadions (für den „Durchstich“ am Haupteingang zur Vermeidung des Schwerlastverkehrs im Innenbereich) bewilligt. Von einem „Durchstich“ spricht die LSM aber nicht mehr. Durch den Einsatz optimierter Schwerlastplatten beim jüngsten Bautz-Festival hat sich die Ausgangslage maßgeblich verändert.



Bautz: Geld fürs Stadion

Entgegen der Erfahrungen bei Bautz I mit massiven Stahlplatten hat das jetzt eingesetzte System die Belastungen und Beschädigungen auf dem Rasenspielfeld erheblich minimiert. Aufgrund dieses überzeugenden „Feldversuchs“ sind sich der Veranstalter LSM und die Verwaltung einig, dass auf den kostenintensiven „Durchstich“ auf der Stehtribüne in Höhe des Marathon-Tores verzichtet werden kann.



+ Durch den festen Einbau von Fluchttreppen soll der baulich aufwendige – und auch kostenintensive – Aufbau der temporären Treppenanlagen entfallen. © Paffendorf, Fabian

Darüber hinaus seien auch bei Bautz II keine nennenswerten sonstigen Schäden an und um das Stadion entstanden, heißt es in der Vorlage – ein völliger Risikoausschluss für die Zukunft wäre allerdings auch nicht seriös.



Alternativ sollen drei neue (Not-)Treppenanlagen in dem Stadion geschaffen werden. Aufgrund der kurzen Zeitspanne zum vergangenen Bautz-Festival liegt derzeit noch keine detaillierte Planung sowie valide Kostenschätzung für diese Maßnahme vor. Die LSM hat hierfür eine Grobschätzung vornehmen lassen, die von insgesamt 150 000 Euro ausgeht. Durch den festen Einbau von Fluchttreppen entfällt der baulich aufwendige – und kostenintensive – Aufbau der temporären Treppenanlagen. Die fest verbauten Elemente bieten zudem den Vorteil, dass auch für andere Nutzer und Veranstaltungen weitere Sitz- und Stehmöglichkeiten geschaffen werden. Es ist davon auszugehen, dass die ursprünglich veranschlagten Mittel in Höhe von 451 000 Euro um mehr als die Hälfte unterschritten werden.