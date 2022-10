Bautz-Festivals 2023, 2024 und 2025 werden immer wahrscheinlicher

Von: Jan Schmitz

Dass es auch im kommenden Jahr ein Bautz-Festival gibt, wird immer wahrscheinlich. Auch für 2024 und 2025 gibt es schon Pläne, ebenso für die Lichtrouten 2025.

Lüdenscheid – Dreimal Bautz und einmal Lichtrouten: Mit einem gemeinsamen Antrag will die Lüdenscheider Ampel die Zukunft der zwei prägenden Lüdenscheider Kulturveranstaltungen auf ein solides wirtschaftliches Fundament stellen. Bereits am kommenden Montag, 24. Oktober, soll der Rat grünes Licht für den Kompromiss-Vorschlag geben, der die Stadtkasse in Summe 675.000 Euro kosten wird. Da die Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP im Rat eine Mehrheit haben, gilt eine Zustimmung als sicher.

Der Antrag sieht vor, dass die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) als Veranstalterin der beiden Formate bis zum Jahr 2025 städtische Zuschüsse erhält, mit denen sie die Veranstaltungen planen und durchführen kann. Für das Bautz-Festival soll es demnach 2023 einen Zuschuss von 200.000 Euro geben, der sich in den Folgejahren schrittweise reduziert – von 125.000 Euro in 2024 auf 50.000 Euro in 2025. Für die Lichtrouten im Jahr 2025 wird ein Zuschuss von 300.000 Euro zugesagt.

Mehr als 10 000 Menschen feierten beim diesjährigen Bautz-Festival. © Cédric Nougrigat

Kern der Überlegungen ist ein Kompromiss, der mit der LSM getroffen worden ist. Diese hatte ihrerseits Zuschusswünsche fürs Bautz geäußert – in Höhe von 250.000 Euro (2023), 225.000 Euro (2024) und 200.000 Euro (2025), gleichzeitig aber Überschüsse aus den Festivaleinnahmen in Aussicht gestellt. Während der Kassensturz nach dem diesjährigen Bautz-Festival laut LSM-Geschäftsführer Phillip Nieland noch „eine schwarze Null“ ergeben habe, soll sich das Festival mittelfristig selber tragen. Auf diesem Weg plant die LSM mit Überschüssen von 50.000 Euro in 2023, 100.000 Euro in 2024 und 150.000 Euro in 2025.

Die Vertreter der Lüdenscheider Ampel haben daraufhin genau nachgerechnet. „Wir möchten Zuschuss und Überschuss gemäß der LSM-Kalkulation direkt verrechnen und aus den geplanten Überschüssen, die seitens der Stadt gar nicht vorher für die Bautz-Festivals überwiesen werden, die Lichtrouten finanzieren“, heißt es in der Begründung.

Die so „gewonnenen“ 300.000 Euro gehen dann als Zuschuss an die Lichtrouten, die sich laut Antrag „auch in Zukunft nicht selbst finanzieren können, weil sie keine Beträge des Publikums erheben“. „Eintritt frei“ sei elementarer Teil des Lichtrouten-Konzepts und einer der Gründe für ihre große Beliebtheit. Die Antragsteller betonen, dass „über die Verwendung der Zuschüsse Nachweise zu führen sind“. Diese müssten binnen drei Monaten bei der Stadtverwaltung zur Prüfung vorgelegt werden.