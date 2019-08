Bautz-Festival: Diese Musikerin steckt hinter dem "Secret Act"

Lüdenscheid - Ein letzter Platz auf der Mainstage des Bautz-Festivals war noch offen - wer sich hinter dem "Secret Act" verbirgt, haben die Veranstalter jetzt bekanntgegeben.

"Für den Bautz war es selbstverständlich, eine Newcomerin auf das Newcomer-Festival einzuladen — der Secret Act ist die 1Live-Krone-Gewinnerin von 2018 Amilli. Die erst 19-jährige Singer/Songwriterin ist ein wahres Musiktalent — wir freuen uns, dass sie Teil des Bautz Festivals wird", schreiben die Veranstalter und Organisatoren rund um die Stadtmarketing Gmbh und den Verein Willi & Söhne.

Gewonnen hat Amilli die 1Live-Krone vergangenes Jahr mit ihrem Song "Rarri". "Die neue Single ,Oh My` der jungen Singer/Songwriterin Amilli, ist ein bestechender uptempo Track und zeigt eine ganz neue Seite der Künstlerin", heißt es in einer Pressemitteilung.

+ 1Live-Krone-Gewinnerin von 2018 Amilli. © Bautz-Festival "Stakkato Synthies und ein vertrackter aber tanzbarer Beat prägen das Soundbild und erinnern an frühe 2000er RnB Produktionen. Die Message ist klar: Mach dein Ding und lass all die negative Energie links liegen. Amillis Stimme bewegt sich in lässiger Manier, fast rappend über den Beat."

Hier gibt`s das Video der Musikerin: