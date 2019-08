Bautz-Festival: Auch Kinder brauchen Tickets

Lüdenscheid – Am Wochenende findet das Bautz-Festival im Nattenberg-Stadion statt. Kurzentschlossene haben noch die Chance auf letzte Tickets - und auch Kinder unter 12 Jahren, die keinen Eintritt zahlen, benötigen welche.

Die ersten Dixis stehen am Straßenrand, Gärtner, die lose Äste und Gestrüpp aus den Bäumen entfernen, „ebnen“ den Weg zum Nattenberg-Stadion. Schweißtreibend sind die Aufbauarbeiten für das Bautz-Festival, das dort am Freitag und Samstag stattfinden wird. Und nun ist sicher: Auch Kurzentschlossene können noch sehr kurzfristig an Tickets für das Festival kommen.

Noch lässt sich nur erahnen, wie das Gelände aussehen wird – doch der Aufbau der großen Hauptbühne hat bereits begonnen, die ersten Ergebnisse sind inzwischen sichtbar. Nach und nach werden Stände, Bühnen und Dekoration in dieser Woche ins Stadion einziehen.

Matten schützen den Platz

Und das mit reichlich Aufwand: Um überhaupt mit den schweren Fahrzeugen über den Platz fahren zu können, wurden Schutzmatten ausgelegt, die als eine Art Straße für die zum Teil 40 Tonnen schweren Lkw dienen. „Sie würden den Boden sonst beschädigen“, sagt André Westermann als Geschäftsführer der LSM (Stadtmarketing GmbH), die Veranstalter des Bautz-Festivals ist.

„Wir machen hier klar Schiff, Gärtner machen die Fluchtwege frei, Kabel werden verlegt und wir hübschen alles auf – das ist eine Menge Arbeit.“

Abend- und Tageskasse an beiden Tagen

Wer spontan noch an Tickets fürs Bautz kommen möchte, hat dazu noch an beiden Festival-Tagen an der Abend- und Tageskasse die Chance. Solange verfügbar, werden dort Freitag die Rest-Tickets für beide Tage und am Samstag die Tagestickets verkauft.

Übrigens: Kinder bis 12 Jahren zahlen zwar keinen Eintritt zum Bautz-Festival, ein Kinder-Ticket benötigen sie für den Einlass aus Planungsgründen aber trotzdem. Fällig werden dafür die Vorverkaufsgebühren in Höhe von 4,40 Euro. Auch die Kinder-Tickets können notfalls noch an der Abendkasse erworben werden.

Karten Tickets im Vorverkaufgibt es online unter www.bautzfestival.de sowie unter anderem in Klein-Oho-Shop im Stern-Center.