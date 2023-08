Bautz 2023: Aktuelle Informationen und erste Fotos vom Festival-Gelände

Von: Torben Niecke

Das Bautz-Destival 2023 hat begonnen. Die ersten Gäste bringen schonmal gute Laune mit. © Cornelius Popovici

Das Bautz-Festival 2023 hat begonnen. Am Freitag und Samstag verwandeln tausende Gäste das Nattenberg-Stadion in eine Partymeile. Alle Bilder und Infos aktuell hier.

Lüdenscheid - Die Festival-Saison ist nun auch in Lüdenscheid angekommen. Am Freitag, 18. August, öffnete das Bautz-Festival um 16 Uhr seine Tore. In den kommenden Tagen treten auf den vier Bühnen auf dem Gelände des Nattenberg-Stadions mehr als 40 Acts auf. Die Veranstalter rechnen wieder mit mehr als 10.000 Gästen pro Tag.

Das Highlight im Line-Up des ersten Tags stellen die Beatsteaks und Ski Aggu dar. Ab 22.30 Uhr steht die Berliner Rockband auf der Main Stage. Der Rapper soll ab 1.30 Uhr die Collabo Stage zum Beben bringen. Aber auch SSIO, PA Sports, OK KID und Team Rhythmusgymnastik dürften den ein oder anderen auf das Festival-Gelände locken.

Bautz-Token: Nur begrenzte Rückerstattung

Auf der Homepage des Bautz gibt es Informationen zu der Festival-Währung Token. Mit den Token wird auf dem Gelände bezahlt. Doch bevor man sich bereits zu Beginn des Festivals mit massig Token eindeckt, ist es wichtig zu wissen, dass lediglich ein Teil davon wieder zurückerstattet werden kann. Dies gilt ebenso für die Pfandmarken auf dem Festival. An beiden Tagen besteht zwischen 18 und 3 Uhr im Eingangsbereich die Möglichkeit der Rückerstattung. Pro Person geht dies für zehn Token und fünf Pfandmarken. Nach dem Festival ist der Rücktausch gar nicht mehr möglich.

Preise auf dem Festival-Gelände: Token, Bier und Co.

Ein Token kostet 2,60 Euro. Sie können diversen Ständen überall auf dem Bautz verteilt erworben werden. Lediglich drei Stände, darunter die beiden im Eingangsbereich, akzeptieren Kartenzahlung. An den restlichen ist der Kauf nur mit Bargeld möglich. Mit den erworbenen Token können dann Speisen und Getränke gekauft werden. Als Orientierungshilfe: Ein 0,4 Liter Bier kostet zwei Token, also 5,20 Euro.

Die ersten Besucher stehen bereits an der Einlasskontrolle. © Sarah Lorencic

Bautz 2023: Anfahrt, Shuttle-Bus und Ticktets

Der Online-Ticket-Shop des Festivals hat weiterhin geöffnet. Dort können noch Ticktes für beide Tage erworben werden. Auch der Kauf des Ticktets für den Shuttle-Bus wird über den Ticktet-Shop geregelt.

Vor Ort gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die Veranstalter raten dazu, nahe dem Bahnhof Lüdenscheid, der Hohen Steinert oder Firma Kostal zu parken und von dort mit dem Shuttle-Bus zum Festival zu kommen. Dieser fährt Freitag 15 Uhr im 20-Minutentakt und bringt die Fahrgäste direkt bis ans Nattenbergstadion. Am Samstag fährt er wieder ab 13 Uhr. An beiden Tagen ist die letzte Rückfahrmöglichkeit vom Stadion ab 3 Uhr nachts.

Angebot für die kleinen Besucher

Den Veranstaltern des Festivals ist es ein Anliegen das Bautz als Erlebnis für die ganze Familie zu gestalten. Um auch den kleinen Besuchern etwas bieten zu können, wurde der Kunstrasenplatz kurzerhand zur „Fun Area“ An beiden Tagen gibt es dort so einiges zu erleben. Eine große Hüpfburg lädt zum Toben ein und das Feuerrote Spielmobil aus Lüdenscheid liefert andere Möglichkeiten für Spiel und Spaß. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist ein Riesenrad auf dem Festivalgelände.

Die Fun Area bietet einen Ort zum Spielen für die kleinen Besucher des Festivals. © Sarah Lorencic

Bautz in Lüdenscheid: Wetter-Prognose für das Festival

Auch die Wettervorhersage für die beiden Tage des Festivals könnte schlechter sein. Nach Angaben von wetter.de soll es den gesamten Freitag trocken bleiben. Am frühen Abend ist noch mit Temperaturen bis 25 Grad zu rechnen und auch bis spät in die Nacht sollen sie nicht unter 20 Grad fallen.

Am Samstag soll es ähnlich warm werden. Vereinzelt kann es etwas bewölkt werden und am Nachmittag könnte es auch zu leichten Schauern kommen. Diese sollen bis zum Abend aber wieder verschwunden sein.