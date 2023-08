Alle Wichtige zum Bautz-Festival 2023: Timetable, Line-Up, Anfahrt und weitere Infos

Highlight in Lüdenscheid

Am Wochenende des 18. und 19. August steigt das Bautz-Festival im Nattenbergstadion in Lüdenscheid. Anfahrt, Parken, Line-up – was Besucher wissen müssen.

Lüdenscheid - In Lüdenscheid herrscht am 18. und 19. August wieder Party-Stimmung. Bei der dritten Auflage des Bautz-Festivals in und um dem Stadion Nattenberg sind erneut einige Hochkaräter im Line-up und locken Tausende in die Bergstadt. Timetable, Künstler, Tickets, Anfahrt, Parken und mehr – was Besucher wissen müssen.

Bautz-Festival 2023: Line-up, Tickets, Anfahrt Parken – Wichtige Infos für Besucher

Das Team des Stadtmarketings Lüdenscheid präsentiert in diesem Jahr erneut eine bunte Überraschungstüte an Künstlern auf dem Bautz. Auf den vier Stages tummeln sich im Laufe der beiden Festival-Tage 40 Acts. Zu den Bekanntesten gehören die Berliner Alternative-Rockband Beatsteaks, die durch Hits wie „110“ und „Drei Uhr Nachts“ bekannte Sängerin Lea, Singer-Songwriter „Aki“ Bosse und die vor Selbstironie und Verrücktheit strotzenden 257ers.

Was? Bautz-Festival Wann? 18. August ab 16 Uhr und 19. August ab 14 Uhr Wo? Nattenberg Stadion, Lüdenscheid

Sie werden alle auf der Main Stage auftreten. Die Collabo Stage steht am Freitag mit Künstlern wie SSIO, PA Sports und Rote Mütze Raphi im Zeichen von Rap und Hip-Hop, während samstags unter anderem mit Kadavar und Clawfinger härtere Töne angeschlagen werden.

Auf der Turntable Stage ist der Name Programm. Team Rhythmusgymnastik, das Beginner Soundsytem, Phil Fuldner und Co. liefern das gesamte Wochenende tanzbare Beats und Rhythmen. Als Special-Act enthüllte das Bautz-Team nachträglich den aufstrebenden Rapper Ski Aggu. Dieser wird am Freitag der Closing-Act auf der Turntable Stage sein.

+ Die Beatsteaks – eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands – werden am Bautz-Freitag die Mainstage rocken. © Steffen Thalemann

Mit Sharaktah, der Rap mit Rockelementen vermischt, der Lüdenscheider Punkrock-Band Graupause, den „Cuba Colonia“ Erfindern Querbeat und dem gut gelaunten Globetrotter-DJ Doering sind die unterschiedlichsten Genres vertreten.

Bautz-Festival am Freitag: Line-up Main Stage

17.30 - 18.30 Uhr Sharaktah 19 - 20 Uhr OK Kid 20.30 - 21.45 Uhr Querbeat 22.30 - 0 Uhr Beatsteaks

Bautz-Festival am Freitag: Line-up Collabo Stage

16.30 - 17 Uhr Koroma & Flash-K 17 - 17.30 Uhr 58zwo 17.30 - 18.15 Uhr El9Six 18.15 - 19 Uhr Olson 19 - 20 Uhr Rote Mütze Raphi 20 - 21 Uhr Arjuna Allstars 21 - 22 Uhr Takt 32 22.20 - 23.20 Uhr 102 Boyz 23.40 - 0.40 Uhr PA Sports 1 - 2 Uhr SSIO

Bautz-Festival am Freitag: Line-up Turntable Stage

16 - 20 Uhr Chollo & Vincent Sonore 20 - 22 Uhr Crack-T & Shorty 22 - 0 Uhr Beginner Soundsystem 0 - 2 Uhr Team Rhythmusgymnastik Closing-Act Ski Aggu

Bautz-Festival am Samstag: Line-up Main Stage

15.30 - 16.30 Uhr Lampenfieber 17 - 18 Uhr Il Civeto 18.30 - 19.30 257ers 20.15 - 21.45 Uhr Lea 22.30 - 0 Uhr Bosse

Bautz-Festival am Samstag: Line-up Collabo Stage

14.25 - 14.50 Uhr Idyll 15.15 - 16.05 Uhr Stick To Your Guns 16.25 - 17 Uhr Graupause 17.25 - 18 Uhr Scowl 18.25 - 19.05 Uhr Infected Rain 19.30 - 20.30 Uhr Kadavar 20.55 - 21.55 Uhr Clawfinger 22.25 - 23.25 Uhr Lionheart 23.50 - 0.40 Uhr Humanity´s Last Breath

Bautz-Festival am Samstag: Line-up Turntable Stage

14 - 16 Uhr Noah 16 - 17.30 Uhr Interplay 17.30 - 19 Uhr Phil Fuldner 19 - 21 Uhr Ante Perry 21 - 23 Uhr Dirty Doering 23 - 1 Uhr Thomas Schumacher 1 - 2 Uhr Martin Kaddatz B2B Tim Müller

Bautz-Festival: Alma De Mallorca

Auf der Alma De Mallorca lässt DJ Beatbear an beiden Tagen von 20 bis 2 Uhr das Herz aller Ballermann-, Après-Ski- und Dorfparty- Fans mit einer geballten Ladung Party-Schlager hoher schlagen.

Bautz-Festival in Lüdenscheid: Tickets

Tickets für das Festival sind weiterhin erhältlich. Karten gibt es im Online-Shop des Festivals oder im Klein-Oho-Shop im Lüdenscheider Stern-Center. Es bestehlt sowohl die Möglichkeit, sich ein Ticket für einen Tag seiner Wahl für 54,50 Euro zu sichern oder gleich für 84,50 Euro eine Karte für beide Tage zu erwerben.

+ Zum Bautz-Festival werden am 18. und 19. August jeweils mehr als 10 000 Besucher erwartet. © Jakob Salzmann

Mit dem „Kid Bautz Ticket“ können Kinder bis einschließlich zwölf Jahren in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person das Festival kostenlos besuchen. Das Ticket muss trotzdem online gebucht und personalisiert werden. Eine Vorverkaufsgebühr von 5 Euro fällt an.

Für alle Besucher, die gerne alles Wichtige dabei haben, aber nicht ihr ganzes Hab und Gut mit sich herumschleppen wollen, steht auf dem Gelände ein Truck mit Mietschließfächern zur Verfügung. Diese sind in zwei Größen verfügbar und liefern neben einem sicheren Aufbewahrungsort gleich noch die Möglichkeit, Handys, Kameras oder Ähnliches durch eine Steckdose aufzuladen.

Bautz-Festival: Anfahrt, Parken und Shuttle-Service

Direkt am Nattenberg-Stadion stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Von Park-and-Ride-Plätzen und anderen zentralen Punkten in der Stadt fährt ein Shuttle-Service direkt zum Festival-Gelände. Für die beidtägige Nutzung des Shuttle-Busses fällt ein einmaliger Preis von 8 Euro an. Tickets für den Bus sind ebenfalls im Online-Shop zu erwerben.

Bautz-Festival: Der Campingplatz

Für alle Besucher, die einen weiteren Weg haben oder nur die komplette Festival-Erfahrung mitnehmen wollen, stellen die Veranstalter in diesem Jahr erneut einen Zeltplatz zur Verfügung. Für einen Aufpreis von 29,50 Euro pro Person ist das „Bautz Camping Ticket“ erhältlich. Dieses ermöglicht Zutritt zum Zeltplatz sowie kostenlosen Eintritt ins Familienbad Nattenberg, um dort zu duschen. WCs und Waschmöglichkeiten werden auf dem Campingplatz zur Verfügung gestellt. Auf jeden Camper wartet dazu ein Welcome-Package mit allerlei Annehmlichkeiten.

Das Aufschlagen der Zelte ist lediglich in abgesteckten Parzellen gestattet. Autos, Wohnwagen und Wohnmobile sind auf dem Gelände nicht gestattet. Am Freitag öffnet der Zeltplatz ab 10 Uhr. Bis 14 Uhr besteht die Möglichkeit, das Gelände zum Entladen anzufahren. Am Samstag ist dies zum Wiederbeladen ab 12 Uhr der Fall. Parkmöglichkeiten während des Festivals gib es auf dem Zeltplatz keine.

+ Das Bautz-Festival ist ein Zuschauermagnet in Lüdenscheid. © Cornelius Popovici

Vom Zeltplatz aus sind diverse Einkaufsmöglichkeiten fußläufig zu erreichen. Essensstände sind nur auf dem Festival-Gelände zu finden. Das Mitbringen von Lebensmitteln für den Eigenbedarf auf dem Zeltplatz ist erlaubt.

Die Veranstalter weisen auf ihrer Homepage darauf hin, dass keinerlei Glasflaschen oder Glasbehälter mit auf das Gelände gebracht werden dürfen. Das Graben von Löchern, Entzünden von Feuern – auch zum Grillen – sowie das Mitbringen von Messern, Waffen anderer Art und die Nutzung von Musikboxen sind ebenfalls verboten.

Darüber hinaus wird darum gebeten, das Gelände ordentlich und sauber zu hinterlassen. Anfallender Müll soll entsorgt werden und nicht achtlos liegen gelassen werden.

Token: Bezahlen auf dem Festival-Gelände

Auf dem Festivalgelände wird mit Token bezahlt. Diese können vor Ort sowohl mit Bargeld als auch per Giro-Zahlung erworben werden. Das Bezahlen mit Bargeld oder per Karte ist auf dem Gelände lediglich zum Kauf der Token möglich. Geldautomaten gibt es auf dem Gelände keine. Unglücklicherweise werden durch die Zusammenführung der Sparkassen Hagen-Herdecke und Lüdenscheid vom 18. bis einschließlich 20. August Abhebungen an Geldautomaten und zahlreiche andere Dienste für die Kunden nur eingeschränkt möglich sein.

Weitere Informationen: Barrierefreiheit, Gehörschutz, Seelsorge und Weiteres

Laut den Veranstaltern wurde sich auf dem Gelände darum gekümmert, dass das Festival – so weit es möglich ist – barrierefrei gestaltet wird. Inhaber eines Schwerbehindertenausweises dürfen eine Begleitperson kostenlos mitnehmen. Diese muss im Vorfeld lediglich angemeldet werden.

Für Besucher mit empfindlichen Gehör stellt das Bautz-Team kostenlosen Gehörschutz zur Verfügung. Große Rucksäcke müssen zu Hause gelassen werden, denn auf dem Gelände sind lediglich Taschen bis zur Größe eines DIN-A4 Blattes erlaubt.

Das Team aus Veranstaltern und freiwilligen Helfern befasst sich in diesem Jahr auch verschärft mit den Themen Sicherheit und Seelsorge. Mit dem Seelsorge-Zelt wurde so beispielsweise ein Rückzugsort auf dem Gelände geschaffen.

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Homepage des Festivals zu finden. Auch auf den Instagram und Facebook Kanälen des Festivals gibt es immer wieder Updates.

Rubriklistenbild: © Szkudlarek