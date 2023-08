Bautz 2023: Die heiße Phase hat begonnen

Bosse gehört beim 3. Bautz-Festival zu den Top Acts. Laut der Musikpresse ist er eine wohltuende Ausnahme in der weiten Deutschpop-Landschaft. © Chris Heidrich

In wenigen Tagen fällt der Startschuss für die dritte Auflage des Bautz-Open-Airs. Für das Organisationsteam um Lüdenscheider Stadtmarketing-Chef Philip Nieland bedeutet das, dass nun die die heiße Phase bei den Planungen eingeläutet wurde.

Lüdenscheid – Das LSM informiert über den aktuellen Stand, gibt Ausblicke und einen Einblick in das Geschehen hinter dem 3. Bautz am 18. und 19. August. Das gesamte Orga-Team stecke mitten in den Vorbereitungen und habe alle Hände voll zu tun, heißt es vom LSM.

„Wir alle spüren auch täglich mehr die unheimliche Vorfreude auf das Bautz Festival, das ein absolutes Highlight im Jahreskalender ist“, sagt Philip Nieland. Außerdem sei die „ausgelassene, positive und friedliche Stimmung“ der ersten beiden Auflagen ebenfalls ein „echter Antreiber und ein Grund mehr, alles für dieses Wochenende zu geben“.

Obwohl ein Blick aus dem Fenster bis jetzt alles andere als ein ideales Festivalwetter vermuten lässt, ließen laut LSM die Vorhersagen für die nächsten Wochen auf eine deutliche Trendwende schließen. Man erwarte Sonne und sommerlichen Temperaturen. Perfekte Bedingungen also für ein Festival, die den Vorverkauf nochmals zusätzlich befeuern dürften, hofft man.

Spielplan ist jetzt online abrufbar

„Bei dem anhaltenden schlechten Wetter werden einige Leute mit dem Ticket-Kauf noch abgewartet haben“, vermutet Nieland. Angesichts der „endlich guten Aussichten“ dürften einige Kurzentschlossene sich nun ebenfalls Karten besorgen. Zufrieden mit den bisherigen Vorverkaufszahlen zeige man sich aber dennoch. Zum jetzigen Zeitpunkt seien ungefähr so viele Tickets verkauft worden wie im Vorjahr. „Wir sind sehr zufrieden“, verrät Nieland. Ziel bleibe es aber, an beiden Festival-Tagen die Marke von 10 000 Besuchern zu knacken. Kartenbesitzer und auch die Kurzentschlossenen könnten nun nach ihrem jeweiligen persönlichen Geschmack ihr Musikprogramm für das Freiluft-Spektakel am Nattenberg durchplanen. Denn der finale Spielplan für die beiden Festivaltage ist nun auch online veröffentlicht worden. „Der Zeitplan ist für ein Festival immer eine wichtige und emotionale Geschichte, die die Vorfreude auf das Event bei allen Beteiligten noch einmal zusätzlich steigert“, erklärt Nieland.

Damit die Festival-Fans auch jederzeit alles notwendige dabeihaben, aber nicht alles mit sich herumschleppen müssen, gibt’s seitens der Organisatoren das Angebot, sich Schließfächer auf dem Gelände anzumieten. Die Besucher könnten aus Schließfächern in zwei unterschiedlichen Größen wählen. Jedes Fach verfüge außerdem über eine Steckdose, sodass Elektrogeräte zwischendurch aufgeladen werden können. Die Schließfächer können ebenfalls über die Bautz-Website gebucht werden.

Shuttle-Transfer wie in jedem Jahr

Um den Besuchern eine einfache An- und Abreise zu garantieren, werden wie bereits in den Vorjahren auch wieder Shuttle-Busse fahren.

An beiden Tagen pendelten sie zwischen Park-and-Ride-Plätzen, mehreren Haltepunkten und dem Nattenberg. Damit sei laut Nieland gewährleistet, dass alle Besucher problemlos und bequem zum Festival und wieder zurück in die Stadt beziehungsweise zu ihren Autos kommen dürften. Das Bautz-Shuttle-Bus-Ticket kostet einmalig 8 Euro, gilt für beide Tage und ist ebenfalls über die Homepage erhältlich.

Ebenfalls auf der Bautz-Homepage sowie im Klein- Oho-Shop im Stern-Center sind weiterhin die Festival-Tickets erhältlich – wahlweise als Big Bautz 2-Tages-Ticket (84,50 Euro zzgl. 5 Euro Vorverkaufsgebühr) oder als Big Bautz Tages-Ticket (jeweils zum Preis von 54,50 Euro zzgl. 5 Euro VVK). Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben mit dem Kid Bautz 2-Tages Ticket freien Eintritt; lediglich die VVK-Gebühr von 5 Euro fällt hier ebenfalls an. Kunden der Sparkasse an Volme und Ruhr sowie der Stadtwerke Lüdenscheid erhalten das Big Bautz 2-Tages-Ticket zum Sonderpreis von 69,50 Euro inklusive Gebühren.

Wer Interesse an dem vergünstigten Ticket habe, sollte sich laut Philip Nieland allerdings beeilen, denn die Karten seien limitiert. Erhältlich sind sie bei der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse am Sauerfeld oder beim Energietreff der Stadtwerke am Rathausplatz. Weitere Informationen gibt es im Internet unter bautzfestival.de