Bautz-Fahrer als Problemlöser: Wenn Bausa einsteigt und die Band duschen will

Von: Torben Niecke

Der Halveraner Timo Groß freut sich auf seinem dritten Einsatz beim Bautz. Bei der vergangenen Auflage hat er als Shuttle-Fahrer für die Acts mehrere denkwürdige Momente erlebt.

Lüdenscheid – Die Vorfreude auf das dritte Bautz-Festival am Lüdenscheider Nattenberg wächst nicht nur bei den Besuchern. Auch viele Helfer zählen bereits die Tage, bis das Festivalgelände am Freitag kommender Woche wieder seine Tore öffnet.

So auch Timo Groß, der bereits bei den vergangenen beiden Festival-Auflagen mitgeholfen hatte. Während der 27-jährige Halveraner bei seinem ersten Engagement noch an der Eingangskontrolle im Einsatz gewesen ist, änderte sich seine Aufgabe 2022 deutlich.

Timo Groß (Dritter von rechts) holte die Hamburger Band Liedfett bei der letztjährigen Auflage des Festivals noch einmal im Hotel ab, da sie auch nach ihrem Auftritt noch das Festival miterleben wollten. © Groß

Denn diesmal lag sein Aufgabenbereich in der Künstlerbetreuung und dem Shuttleservice für die Acts. Und auch in diesem Jahr wird er dieser Aufgabe nachkommen.

„Das war letztes Jahr eine unglaubliche Erfahrung“, erzählt Groß: „Ich war immer da im Einsatz, wo gerade Hilfe gebraucht wurde.“ Dabei sei es durch seine Mitarbeit beim Festival zu gleich mehreren denkwürdigen Momenten gekommen.

Eigentlich war er vorrangig für den Transfer der Künstler vom Hotel zum Gelände und zurück zuständig, doch plötzlich sah sich Groß beispielsweise am Bahnhof in Hamm stehen. Dort musste er den Manager von Rapper Bausa abholen, der aufgrund von Problemen im Bahnverkehr nicht wie geplant direkt bis Lüdenscheid anreisen konnte.

In Erinnerung ist ihm auch eine Erfahrung mit der Hamburger Akustikband Liedfett geblieben. „Eigentlich waren die Jungs schon mit ihrem Auftritt durch und wieder wohlbehalten im Hotel“, erinnert sich Groß. „Doch dann hat mich ihre Managerin angerufen und gefragt, ob ein Teil der Band nicht doch noch mal auf das Gelände könnte“, erläutert er weiter. Also stieg er kurzerhand ins Auto und holte die Musiker wieder am Hotel ab.

Bautz-Fahrer als Problemlöser: Band wollte duschen gehen

Dass seine Aufgaben dann doch über das reine Befördern der Künstler hinausgingen, zeigte sich spätestens durch die Düsseldorfer Punk-Rock Kombination Rogers. Nach ihrer Anreise hätten die Mitglieder noch unbedingt duschen wollen, doch die Duschen auf dem Festival-Gelände standen zu später Stunde der Anreise nicht zur Verfügung.

„Das hat sich als gar nicht so einfach gestaltet. Letztlich habe ich organisiert, dass sie im Schwimmbad Nattenberg duschen gehen konnten“, erzählt Groß.

Nicht schlecht staunte Groß auch über die Wünsche der Künstler auf den Catering-Ridern, einem Dokument mit detaillierten Angaben zu den Wünschen der Künstler. „Ein Künstler wollte einen mindestens 16 Jahren alten Single Malt Whiskey, aber kein Glenfiddich“, erzählt Groß: „Da muss man dann auch mal eben einkaufen fahren, damit die Künstler zufrieden sind.“ Schließlich wolle er ja dafür sorgen, dass es den Künstlern so gut wie möglich gehe.

Auch in diesem Jahr freut sich Timo darauf, wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Festival zu erleben. Sein Geheimtipp im diesjährigen Lineup: Die Hip-Hop-Gruppe OK Kid.

Kurzfristig hat das Lüdenscheider Stadtmarketing für das Bautz-Festival einen Überraschungs-Act angekündigt. Der Rapper Ski Aggu tritt am Freitag auf.