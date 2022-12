Bautz & Co.: LSM zieht positive Bilanz und sieht hier Steigerungspotenzial

Das Bautz-Festival gehörte mit über 20 000 Besuchern an zwei Tagen zu der größten Veranstaltung in Lüdenscheid. © Jakob Salzmann

Trotz schwieriger Begleitumstände fällt die Jahresbilanz der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) für 2022 rundum positiv aus. Das teilte die LSM im Anschluss an ihre Dezember-Sitzung am Donnerstag mit.

Das wird nicht nur mit „zahlreichen erfolgreichen Veranstaltungen“ begründet, sondern auch wegen wichtiger Weichenstellungen für die Zukunft. Aus diesem Grund gehe das Team um Geschäftsführer Phillip Nieland, dessen Verbleib nun gesichert ist (wie bereits kurz berichtet), „mit großem Selbstbewusstsein und großen Ambitionen“ ins neue Jahr.



Mehr als 30 Aktionen

Die interne Statistik zählt mehr als 30 Aktionen und Einzelveranstaltungen auf, die die LSM 2022 ausgerichtet und begleitet habe. Die größte davon: das Bautz Festival, das an zwei Tagen jeweils rund 10 000 Menschen an den Nattenberg gelockt habe. Die zweite Auflage des Open-Air-Festivals habe sich durch eine „enorme Strahlkraft auf die Region“ ausgezeichnet, stellt Nieland in dem Zusammenhang fest.

Freude und Energie in der Stadt

Außerdem habe die Veranstaltung deutlich gemacht, „wie viel Freude und Energie in dieser wunderbaren Stadt steckt“. Das sei angesichts der schwierigen Gesamtsituation – Corona-Pandemie, inflationsgetriebene Preiserhöhungen, Krieg in der Ukraine und Vollsperrung der A45 bei Lüdenscheid – ein besonders wichtiges Zeichen gewesen.



Finanzielle Förderung für drei Jahre

Umso mehr freue er sich, so Nieland weiter, über die Zusage und das Vertrauen wichtiger Unterstützer: Zum einen haben die Kommunalpolitik geschlossen eine finanzielle Förderung des Festivals für drei Jahren bewilligt. Zum anderen bleiben sowohl die Stadtwerke Lüdenscheid als auch die Sparkasse an Volme & Ruhr als Hauptsponsoren mit an Bord.



Steigerungspozenzial beim Stadtfest und Weihnachtsmarkt

Steigerungspotenzial erkennt Nieland noch beim Stadtfest und beim Weihnachtsmarkt. Das Stadtfest habe nach der Corona-Pandemie zwar ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Auch der Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus- und Sternplatz sowie die Eisbahn würden in diesem Jahr sehr gut angenommen. Man habe, so Nieland, gleich an mehreren Tagen Rekordwerte bei der Zahl der Eisläufer festgestellt. Trotzdem gebe es noch Verbesserungs- und Steigerungspotential. Beide Events sollten „ein noch stärkerer Magnet für einen Besuch in der Innenstadt“ werden.



Reaktivierung der „Thekentour“

Für 2023 planen Nieland und sein Team mehrere Aktionen, um die City zu beleben. Unter anderem solle es eine weitere Auflage der Erlebnisreihe „Sommer in der Stadt“ geben sowie eine Reaktivierung der „Thekentour“. Außerdem setzt der LSM-Chef auf mehr familiengerechte Angebote und die Fortsetzung der „LichtRouten“. Die Planungen hierfür liefen.



Mehr Personal sei notwendig

Unerlässlich für eine Umsetzung der Pläne sei eine personelle Aufstockung, so Nieland weiter, der zugleich sein Team lobte: Alle seien sehr motiviert und machten einen herausragenden Job. Aber mehr Personal sei dringend nötig und unumgänglich, „um den massiven Anforderungen in der Zukunft gerecht zu werden, konzeptioneller zu arbeiten und die LSM noch professioneller aufzustellen“.

LSM übernimmt Klein-Oho

Ein weiterer Faktor für die Belebung der Stadt soll die Stadtentwicklungsgesellschaft werden, deren Gründung Nieland herbeisehne. Fakten geschaffen hat das Stadtmarketing übrigens, wie ebenfalls bereits kurz berichtet, in Sachen „Klein-Oho – Der Lüdenscheid Shop“: Die LSM übernimmt den Laden im Stern-Center zum Jahreswechsel von der städtischen Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid. Nieland: „Damit setzen wir für das neue Jahr ein erstes und deutliches Zeichen und unterstreichen unsere großen Ambitionen.“