Traurige Gewissheit: Bautz für 2021 wegen Corona abgesagt

Warten auf Santos, Bausa und Co.

+ © Jakob Salzmann Völlig losgelöst war die Stimmung bei der Bautz-Premiere im Jahr 2019. Bilder wie diese wird es in diesem Jahr nicht geben. Aber die Veranstalter hoffen auf ein Bautz 2022. © Jakob Salzmann

Das Nattenberg-Stadion bebt, Nico Santos bringt mit seinem großen Hit „Rooftop“ die Zuschauer beim Bautz-Festival in Stimmung, alle feiern ausgelassen. Ein Szenario, das in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Corona zwingt auch das Bautz in die Knie. Das Musikspektakel sollte ursprünglich am 20. und 21. August stattfinden.