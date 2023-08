Rap mit Rock: Sharaktah beim Bautz-Festival

Von: Carolina Ludwig

Der Rapper Sharaktah ist am Bautz-Freitag dabei. © Ramiro Almeida

Seine Musik ist eine „einzigartige Mischung aus zeitgenössischem Rap-Sound und einer verzerrten Rock-Ästhetik, modern und gleichzeitig unendlich präzise produziert, mit Herzblut und zerrissener Seele“ – so formuliert es zumindest die Künstler-Agentur von Sharaktah. Der 26-jährige Rapper kommt am Freitag, 18. August, zum Bautz-Festival und wird die Mainstage bespielen.

Lüdenscheid – Texte wie „Rapper sind wieder traurig, weil traurig sein wieder in ist, und rappen jetzt auf Gitarren, und fühl’n sich so wie Limp Bizkit“ rappt er mit einer rauen Stimme zu Hip-Hop Beats, begleitet von Gitarrensound. Geschichten „über sein Aufwachsen in der Provinz, über Krisen und zerbrochene Beziehungen“, wie es von der Agentur heißt, dürften auch in Lüdenscheid Anklang finden und einigen Besuchern aus der Seele sprechen. Denn aufgewachsen ist Sharaktah, der eigentlich Christopher Mede heißt, in dem 180-Seelen-Dorf Ketelsbüttel in Schleswig-Holstein. „Er spürt, ganz tief in seiner Brust, dass er es hier raus schaffen wird, weg aus den engen Wertvorstellungen des Dorfs. Und dass er mit seiner Musik den Outsidern und Freaks Hoffnung spenden wird, den Rebellinnen und Unangepassten, die es an jedem Ort gibt“, schreibt die Agentur über seine Zeit als Jugendlicher.

Mit seinem Künstlernamen Sharaktah – der eine Anspielung auf das Wort „Charakter“ ist – zog Christopher Mede also nach Hamburg. „Features mit Clueso und Edo Saiya folgen und Sharaktahs Botschaft erreicht ein immer größeres Publikum“, schreibt die Agentur. Beim Bautz-Festival wird er dann wie schon Ende Juli beim Juicy Beats Festival in Dortmund vor Tausenden Leuten spielen.

Phillip Nieland, Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH freut sich jedenfalls: Sharaktah sei nur einer von mehreren jungen, aufstrebenden Künstlern, die man für das Bautz-Festival gewinnen konnte.