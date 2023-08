Bautz 2023: Querbeat auf der Mainstage

Von: Carolina Ludwig

Querbeat spielt am Bautz-Freitag auf der Mainstage. © Moritz „Mumpi“ Künster Monsterpics

Future Brass Punk. Damit ist die Vita der Band Querbeat überschrieben. Was das genau bedeutet, können sich die Bautz-Besucher am Freitag, 18. August, auf der Mainstage anschauen.

Lüdenscheid – Doch nicht nur da spielen die sage und schreibe 13 Musiker. In diesem Sommer waren und sind sie auf den Bühnen der großen Festivals wie Hurricane, Taubertal, Highfield oder dem Zeltfestival Ruhr zu Gast. Ihr eigenes „Randale und Freunde“-Festival hat im Juni etwa 25 000 Fans an die Rheinaue in ihrer Heimatstadt Bonn gelockt.

„Querbeat spielt auf den großen Brass-Festivals in Europa, hat es aber auch in den Pop geschafft, sie spielen auf jedem zweiten Festival“, sagt Phillip Nieland, Geschäftsführer der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) und selbst großer Querbeat-Fan: „Seit dem ersten Bautz wollte ich die nach Lüdenscheid holen“, verrät er.

Nun, für die dritte Auflage, hat es geklappt. Worauf sich die Bautz-Besucher freuen können? Von „Gruppensax, zu vielen Posaunen und small talents, die zu einer Big Band werden“, ist die Rede, als Inspiration dienten den Musikern schon in ihrer Anfangszeit in den frühen 2000er Jahren die Beatles, Santana und Miles Davis. „Cuba Colonia“, ein Mix aus kölschen Hits im karibischen Stil, wurde 2019 mit dem German-Jazz-Award ausgezeichnet. „Eine Compilation, die einmal durch kubanischen Zigarrenrauch gezogen und dann am Rhein zum Lüften aufgehangen wurde“, wird die Platte in einer Pressemitteilung beschrieben.

Das erste eigene Album der Band – „Fettes Q“ – erschien 2016, die Single „Nie mehr Fastelovend“ kommt bis heute auf mehr als 26 Millionen Clicks auf der Streamingplattform Spotify. Zwei Jahre später stieg das zweite Album „Randale und Hurra“ sogar in die Top Ten der deutschen Albumcharts ein, es folgten Konzerte mit der bekannten Brasspop-Gruppe LaBrassBanda, Festival-Bookings – und dann die Corona-Pause, in der mit „Radikal Positiv“ das dritte Album der Band Platz zwei der deutschen Albumcharts erreichte.

„Klar bleibt: Es gibt wenige Bands, die in einer abgefahrenen Crossover-Welt auf dem indie-mäßigen Dockville Festival, den Leverkusener Jazztagen und auf dem 80 000 Menschen-Parookaville mit dem gleichen Live-Set massiv abräumen“, heißt es in der Pressemitteilung. Vor allem das „Prinzip der Live-Energie“ scheine in der DNA der Band zu stecken. Bekannt geworden im Kölner Karneval haben die Musiker jahrelange Übung darin, Stimmung zu machen und das Publikum mit mitreißenden Beats zum Tanzen zu bringen.

Das Album „Radikal Positiv“ spüle neue Songs auf die „staubigen Sommerkonzertwiesen und in die offenen Herzen der Festivalsüchtigen“. Ihre positive und klare Haltung habe sich die Band trotz Corona-Pause in 20 Jahren Bandleben bewahrt. „Querbeat ist alles, was Corona nicht ist. Nähe, Liebe und der radikale Glaube an das Gute“, heißt es.