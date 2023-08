Bautz 2023: Lüdenscheider Künstler tritt selbst auf

Von: Carolina Ludwig

Die Arjuna Allstars HeXer, DJ Eule, Cr7z und Sam Sillah kommen am Bautz-Freitag auf die Collabo Stage. © Arjuna

Beide Male stand jeder von ihnen schon auf der Bautz-Bühne, jetzt ist es das erste Mal gemeinsam. Cr7z, Sam Sillah, HeXer und DJ Eule werden am Bautz-Freitag, 18. August, auf der Collabo Stage als Arjuna Allstars auftreten.

Lüdenscheid – Das Geflecht rund um das Label Arjuna, das der Lüdenscheider DJ Eule alias Andre Mattick 2017 mit dem Rapper Cr7z gründete, ist groß – und seit dem ersten Bautz-Festival wichtig für einen reibungslosen Ablauf auf der Collabo Stage am Hip-Hop-Freitag. Bereits 2019 war DJ Eule gleich in mehrfacher Funktion voll eingespannt. Gemeinsam mit Cr7z – Andre Mattick spricht es übrigens C-R-sieben-Z – stand er auf der Collabo Stage, als CEO des Labels Arjuna war er für Booking, Verpflegung und Organisation der restlichen Acts der Bühne mitverantwortlich und als DJ des Hauptacts Kool Savas auf der Mainstage gefragt. Sam Sillah und HeXer füllten jeweils eigene Slots auf der Collabo Stage. Drei Jahre später bei der zweiten Bautz-Ausgabe fast genau dasselbe Spiel: Cr7z und DJ Eule teilen sich die Bühne, die anderen beiden Arjuna Künstler bespielen ihre eigenen Slots – und sogar Kool Savas kommt spontan zurück, nachdem mit Haftbefehl einer der Headliner der Collabo Stage ausfällt, und DJ Eule steht erneut mit auf der Bühne.

Jetzt, bei der dritten Ausgabe des Festivals, möchte man sich als Label etwas zurückhalten, wie Andre Mattick erzählt: „Wir wollen nicht immer für jeden vom Label einen Platz frei machen. So gibt es noch drei Spots für andere Künstler.“ Denn Arjuna stellt nicht nur seine eigenen Musiker, sondern teilt sich das Booking für die Collabo Stage mit der Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM).

Auf das Ergebnis ist man stolz: „Alle Acts sind was Besonderes. Jungs wie SSIO oder PA Sports haben diverse Hits und eine gewisse Reichweite“ sagt Andre Mattick. Wie man sich am Ende für zehn Acts entscheidet? „Man diskutiert viel“, sagt der Lüdenscheider. Wie oft er mit Phillip Nieland, Geschäftsführer der LSM, telefoniert und sich beraten habe, könne er gar nicht mehr sagen. „Aber es ist ein Privileg, sowas machen zu können“, findet er. Dass das Bautz-Festival einen besonders guten Ruf hat, erleichtere die Arbeit ungemein. „Savas hat mal gesagt, das ist das bestorganisierte Festival, auf dem er je war. Backstage war alles sauber, kein Müll, alles gut sortiert“, freut sich Mattick. „Wenn du als Festival gut arbeitest und in Bookingfirmen gut von dir gesprochen wird, ist es leichter, gewisse Künstler zu bekommen“, weiß er.

Als Lüdenscheider sei das Bautz-Festival natürlich etwas ganz Besonderes. „Das hat sich selbst im ersten Jahr schon so angefühlt, als gäbe es das schon jahrelang. Die Lüdenscheider gehen gerne feiern und man trifft Leute, die man jahrelang nicht gesehen hat. Das ist schon eine Art Familientreffen, ähnlich wie das Stadtfest“, freut sich Andre Mattick.

Und für eben diese Familie geben die Arjuna Allstars am Bautz-Freitag ab 20 Uhr auf der Collabo Stage alles. Jeder der Künstler habe etwa eine Viertelstunde, um seine stärksten Songs zu performen. „Die sind alle live-erprobt. Sam tanzt und singt sehr viel, Cr7z ist sehr wortgewandt, kann super schnell rappen und HeXer ist unser jüngster im Kreise. Der hat in letzter Zeit ordentlich eine Schippe draufgelegt“, verrät der DJ. Am Ende gebe es dann noch mal „ein Feuerwerk mit allen zusammen.“ Neben der Arbeit an der Tracklist stehen für den Label-Chef aber auch noch viele Organisationsaufgaben an. „Die Kommunikation mit den Künstlern, wann sie ankommen, wann der Soundcheck ist, ob sie Merch mitbringen. Das sind alles Kleinigkeiten, aber am Ende sind sie auch wichtig“, weiß Mattick und freut sich auf das Bautz-Wochenende: „Dann machen wir alle eine schöne Party gemeinsam, vor, hinter und auf der Bühne!“