Bautz 2023 in Lüdenscheid: So fällt die Bilanz von LSM-Chef Nieland aus

Von: Fabian Paffendorf

Der Bautz hat die 10 000er-Marke wie anvisiert geknackt: Auf dem Nattenberg feierten vor allen Stages die Besucher das Festival. © Popovici, Cornelius

Phillip Nieland von der Lüdenscheid Stadtmarketing GmbH (LSM) zieht ein erstes Fazit zum Bautz 2023. Und dieses fällt durchweg positiv aus.

Lüdenscheid - Zahllose glückliche Gesichter am Nattenberg, jede Menge positive Rückmeldungen und bereits rund 500 verkaufte Tickets für das kommende Jahr: Hauptorganisator Phillip Nieland ist auch vier Tage nach dem Bautz Festival noch immer überwältigt von den durchweg begeisterten Reaktionen. Die dritte Auflage des Open-Air-Spektakels scheint die bislang erfolgreichste gewesen sein – und das trotz erneut schwieriger Rahmenbedingungen.

„Das war ein tolles Wochenende, das der Stadt gut getan und die Menschen quer durch alle Altersgruppen glücklich gemacht hat. Das Festival ist zu 120 Prozent in der Region angekommen“, sagt Phillip Nieland. Was den Bautz-Chef und Geschäftsführer der LSM zusätzlich in seiner Einschätzung bestätigt, sind die bisherigen Reaktionen auf das Event. „Wir haben unglaublich viel und ausschließlich positives Feedback erhalten – auch von den Bands, Künstlern und Agenturen. Das macht uns sehr stolz.“ Viele Besucher hätten die dritte Auflage als „das bisher beste Bautz“ gelobt.

Ob die dritte Auflage auch in wirtschaftlicher Hinsicht die bislang erfolgreichste ist, muss sich dagegen erst noch zeigen. „So kurz nach dem Festival ist das schwer abzuschätzen“, sagt der Hauptorganisator. Auch die Auswertung der genauen Besucherzahlen stehe noch aus. Vom Gefühl her und mit der Erfahrung der beiden ersten Auflagen ist sich Nieland aber sicher, dass „wir die Besucherzahlen gehalten oder sogar gesteigert haben“. Letzteres dürfte auf den Samstag zutreffen, als die angepeilte Marke von 10.000 Besuchern gefühlt deutlich übertroffen wurde. Inflation und Wetter als schwierige Bedingungen Das sei gerade in wirtschaftlich schwierigen und ungewissen Zeiten alles andere als selbstverständlich, sagt Nieland. Die anhaltende Inflation erschwere Veranstaltern zunehmend die Planung und erhöhe das Risiko, im Minus zu landen. Dazu würden Tickets immer kurzfristiger vor einer Veranstaltung gekauft werden als noch vor der Corona-Pandemie.

Alles andere also als leichte Voraussetzungen für ein noch junges Festival, das sich vorgenommen hat, finanziell schnellstmöglich auf eigenen Beinen zustehen. So hätten sich die Bautz-Macher für dieses Jahr eine noch deutlichere Steigerung der Besucherzahlen gewünscht, aber schnell erkennen müssen, dass das in diesem für die Veranstaltungsbranche „brutal schwierigen Jahr nur schwer möglich“ sei, so Nieland. Als weitere Erschwernis kam in diesem Jahr das Wetter hinzu: In den Wochen vor dem Bautz hatte der Sommer sich eher wie ein verregneter Herbst angefühlt. Dazu kam die Berichterstattung über die Schlammschlacht beim „Wacken Open Air“.

Und dann warf das Unwetter am Dienstag vor dem Bautz-Wochenende alle Vorbereitungen noch einmal zurück. „Durch das Wetter war es besonders kräftezehrend für alle, die beteiligt waren“, sagt Nieland. Aber: Alles wurde rechtzeitig zum Einlass am Nattenberg fertig. Und schließlich spielte das Wetter doch mit. Der Sommer feierte genau rechtzeitig zu dem Freiluft-Spektakel sein Comeback, und bis auf einen kurzen Schauer blieben die für Samstag angesagten Regengüsse und Gewitter aus.

„Das war zusammen mit der großen Begeisterung und Euphorie, die das Festival ausgelöst hat, eine zusätzliche Belohnung für alle, die am Bautz mitgewirkt und wieder einen großartigen Job gemacht haben“, so Nieland. Ebenfalls erfreulich: Unschöne Vorfälle blieben laut Polizei und Security auf dem Festival-Gelände komplett aus. Und: „Über das erhoffte Maß hinaus“ habe die Bautz-Crew in diesem Jahr auf Unterstützung heimischer Unternehmen zählen können. Unzählige neue Sponsoren hätten mitgewirkt, und diverse heimische Handwerksunternehmen und Vereine hätten dazu tatkräftig mit ihrem Personal beim Auf- und Abbau mit angepackt. Für Nieland ein weiterer Beleg dafür sei, welchen Stellenwert das Festival mittlerweile in der Region habe.