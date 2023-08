Bautz 2023: DJ Dirty Doering kommt mit guter Laune und Musik zum Tanzen

Von: Carolina Ludwig

Der Berliner DJ Dirty Doering wird am Bautz-Samstag auf der Turntable Stage auflegen. © www.janehlers.net

Von Clubs in Berlin über Veranstaltungen in Barcelona, Open Airs in Hamburg und New York bringt Dirty Doering die Menschen zum Tanzen. Am Samstag, 19. August, kommt der DJ, bürgerlich Velten Döring, auch auf die Turntable Stage des Bautz-Festivals.

Lüdenscheid – Mit LN-Redakteurin Carolina Ludwig hat er im Vorfeld gesprochen und verraten, was die Besucher erwarten können, warum seine Sets so positiv wie möglich gehalten sind und wie ihn andere Musikstile beeinflussen.

Du bist in deiner Karriere ja schon ein bisschen rumgekommen. Ist das jetzt das erste Mal in Lüdenscheid?

Da habe ich jeglichen Überblick mittlerweile verloren in den letzten 20 Jahren. Vor zehn, 15 Jahren hat ja eigentlich jede Stadt einen Techno-Club gehabt. Ich habe auch viel im Osten und viel in kleinen Städten gespielt, ich kann dir nicht sagen, ob ich schon mal da war.

In Berlin legst du ja in vielen Clubs auf. Bereitet man sich auf so ein Festival anders vor?

Grundsätzlich spiele ich eigentlich immer nur das, worauf ich Lust habe. Und ich spiele auch schon seit Jahren eigentlich grundsätzlich nur noch draußen. Durch Covid und das, was gerade so angesagt ist, ist diese Musik nicht mehr ganz so doll in den Clubs vertreten, und tatsächlich habe ich schon oft auf Festivals gespielt, wo alles vertreten war. Und elektronische Musik ist ja kein Genre mehr, das irgendwo in einer Nische ist, sondern es gehört ja wie Hip-Hop, Deutsch-Pop, Deutsch-Rap, Rock and Roll dazu, das ist ja alles eins. Es gibt ja einige Festivals, die auch alles bieten. Ich habe auch schon Rock am Ring gespielt, die hatten auch mal drei Jahre lang ein Techno-Zelt. Da hast du die Toten Hosen gehört, und zwei Stunden später bist du halt bei mir gewesen.

Gibt es bei dir dann auch Einflüsse aus anderen Genres?

Wenn ich Sachen produziere, sind da oft Einflüsse aus anderen Genres. Das ändert sich auch jedes Jahr und kommt dann immer drauf an, was ich privat höre. Letztendlich lasse ich mich auch immer von anderen Genres inspirieren. Ich habe ja gerade einen Remix für Max Raabe gemacht – komplett anderes Genre.

Das vermischt sich wahrscheinlich auch über die Jahre alles ein bisschen, oder?

Ja, und wenn man älter wird, ist man nicht mehr so ein Musiknazi. Wie „Ich höre nur Hip-Hop, weil das das Richtige ist“, sondern ich mag morgens auch mal das Radio hören. Das ist ja auch, wenn man älter wird, ein Genuss für die Ohren, mal was anderes zu hören. Es gibt in jeder Musikrichtung einen guten Geschmack, und es ist nicht mehr nur auf ein Genre reduziert, wie das früher war, wo sich die Heavy Metaler nicht mit den Technos verstanden haben.

Was darf man denn dann auf dem Bautz-Festival erwarten?

Ich würde mal sagen, Musik zum Tanzen. Momentan versuche ich, meine Sets so positiv wie möglich zu machen. Ich glaube das gefällt auch Leuten, die mich nicht kennen oder auch nicht so Technofans sind.

Gibt es einen Grund, dass du die Sets so positiv hältst?

In den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir diese ganze Negativität auf den Sack. Und deswegen versuche ich auch, was komplett Positives zu verkaufen in den zwei Stunden. Weil ich glaube, dass das total wichtig ist für die Leute. Wenn alle in einer Depression sind, kann ich nicht noch oben drauf hauen. Feiern war schon immer ein gutes Ventil, um einfach mal nicht über die Probleme nachzudenken. In der Zeit, in der wir leben, ist eine Auszeit zu haben fast nicht mehr möglich. Ich glaube, da ist ein Festival und tanzen gehen, trinken und Leute lachen sehen, total wichtig, und das tut auch allen gut. Es muss ein Ventil geben für den ganzen Stress, den wir haben.

