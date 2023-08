Bautz 2023: Bosse über Botschaften in Songtexten

Von: Leon Malte Cilsik

Im Interview mit come-on.de spricht Bosse über den Reiz von Festivals und Botschaften in seinen Songtexten. Und er verrät, worauf sich die Bautz-Besucher besonders freuen können.

Lüdenscheid – Mit Bosse freuen sich die Bautz-Organisatoren auf einen der „etabliertesten und anerkanntesten Künstler im Live-Business“. Acht Studioalben und zahllose Konzerte sind für Axel „Aki“ Bosse nach wie vor kein Grund zum Aufhören. Im Gegenteil: Im Oktober erscheint mit „Übers Träumen“ Album Nummer neun.

Wenn Bosse am Samstag um 22.30 Uhr mit seiner gleichnamigen Band die Main Stage am Nattenberg in Lüdenscheid betritt, dürfen sich die Bautz-Besucher also auf die Highlights einer mehr als 20-jährigen Musikkarriere freuen – präsentiert von einer Band, „die einfach Bock hat“, wie es der Künstler ausdrückt.

Bosse wird am Samstagabend um 22.30 Uhr auf der Main Stage des Bautz-Festivals auftreten.

Im Interview mit come-on.de spricht Bosse über die aktuelle Festivalsaison, seine neuen Singles und eine besondere Überraschung, welche die Bautz-Besucher erwarten könnte.

Laut den Bautz-Organisatoren sind Konzerte der eigentliche Grund, warum du Musik machst und Songs aufnimmst. Kannst du das bestätigen und wenn ja, warum ist das so?

Im Großen und Ganzen schon. Das Schreiben der Songs ist für mich natürlich nicht nur Mittel zum Zweck. Es macht mir Spaß, kreativ zu sein und an neuen Texten zu arbeiten. Aber im Zweifel würde ich mich immer dafür entscheiden, draußen auf der Bühne zu stehen. Ich möchte mit den Leuten tanzen und Musik machen.

Wie lief denn dein Festivalsommer angesichts des schlechten Wetters der vergangenen Wochen?

Das Wetter war teilweise echt heftig. Bei zwei unserer letzten acht Konzerte hatten wir Starkregen. Das schlägt im ersten Moment natürlich auf die Stimmung. Aber irgendwann ist man nass und lässt einfach los. Im Endeffekt können wir es ja in dem Moment ohnehin nicht ändern und machen das Beste draus.

Wo warst du denn zuletzt so überall?

Das war wirklich eine bunte Mischung, von einem Auftritt auf Borkum über Rocken am Brocken bis hin zum Hurricane und Open Flair. Ich spiele aktuell aber auch häufig auf „kleineren“ Sommerbühnen mit wenigen Hundert oder Tausend Besuchern. Die Atmosphäre ist dann immer ganz besonders und es kommen oft nur die Leute, die sich stark um die Karten bemüht haben.

Warst du schon mal in Lüdenscheid?

Ich muss gestehen, nein. Aber den Bautz kenne ich natürlich. Ich habe im letzten Jahr mit Madsen nach ihrem Auftritt telefoniert. Er hat mir davon erzählt, wie toll die Stimmung war und wie bunt gebucht wurde. Deswegen habe ich auch für dieses Jahr zugesagt.

In deinem Song „Nebensaison“ beschreibst du einen Moment, wenn nur noch Leere aus dir herauskommt. Mit deinem bald erscheinenden Album bist du derzeit wahrscheinlich noch weit von der Nebensaison entfernt, oder?

Ja, das ist bei mir immer etwas antizyklisch. Ich arbeite, wenn andere Urlaub machen und umgekehrt. Das ist bei den Wochentagen genauso wie bei den Monaten. Ich liebe die Nebensaison, wenn ich einfach loslassen kann. In diesem Jahr wird das wohl erst im November der Fall sein, wenn unser Album im Oktober erschienen ist.

Ich liebe aber auch das „Highlife in Tüten“, wenn ich mit Auftritten, Videodrehs, Podcastaufnahmen und Co kaum eine freie Minute habe. Aktuell bin ich noch in voller Blüte und freue mich auf den Bautz.

Werden die Leute dort auch schon einige deiner neuen Singles zu hören bekommen?

Klar, „Ein Traum“, „Kreuzbergmädchen“ und „Salzwasser“ sind ja schon draußen. Wir proben aber derzeit schon mit zwei weiteren neuen Songs. Vielleicht sind sie bis zum Bautz schon reif für die Bühne.

In „Salzwasser“ singst du über die Folgen des Klimawandels – warum ist speziell ein Festival ein guter Ort, um dieses Thema anzusprechen?

Na ja, einerseits ist es einfach so, dass sich die Menschen in diesem Moment wirklich bewusst Zeit nehmen und offen sind. Im Alltag hat jeder viel um die Ohren und ist vielleicht zu gestresst, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Andererseits sind Musik und Festivals einfach gute, unaufdringlicher Träger für solche Botschaften.

In „Ein Traum“ geht es dann um den Rausch und die Trauer nach einer Trennung. Versuchst du bewusst, eine möglichst große Themenvielfalt in einem Album zu kombinieren?

In den neuen Songs geht es immer in irgendeiner Weise ums Träumen. Sei es nun vom Meer und der Abkühlung, die es verspricht, oder um meinen persönlichen „German Dream“. Ich verpacke gerne Dinge in meinen Songs, die mir am Herzen liegen. Die Vielfalt ergibt sich daraus, wie meine Texte individuell interpretiert werden.

Was ist denn dein „German Dream“?

Auf gesellschaftlicher Ebene definitiv ein offener Umgang miteinander. Ich Wünsche mir, dass die Menschen öfter aufeinander zugehen, offen miteinander diskutieren, statt starr auf ihrer Meinung zu beharren.

Worauf dürfen sich die Bautz-Besucher besonders freuen?

Auf eine Band, die einfach Bock hat, auf der Bühne zu stehen. Wir werden wie immer viel zusammen tanzen, lachen und eine gute Zeit haben. Es wird ein wildes Potpourri aus den vergangenen Jahren.

Wie sieht es mit Special-Guests aus?

Eigentlich ist nichts geplant. Aber vielleicht lässt sich ja spontan etwas mit Lea organisieren. Ich werde sie vorher mal anrufen.

In einem Interview hast du vor einigen Jahren mal verraten, was du auf eine Plakatwand auf dem Berliner Alexanderplatz schreiben würdest – nämlich einige Zeilen aus deinem Song „Die Befreiung“. Was stünde auf deinem Bautz-Plakat?

Ich wollte damals gerne eine berlinspezifische Antwort geben. In „Die Befreiung“ singe ich über eine durchgefeierte Nacht in der man von Berlin verschluckt wird – befreit ist vom Alltagsstress. Ich bin mit 16 nach Berlin gezogen und war zugleich geschockt und verliebt – all diese Möglichkeiten, die sich einem bieten.

Dieses Gefühl wollte ich damals zum Ausdruck bringen. Auf dem Bautz würde ich mich sicher anders entscheiden. Für was, weiß ich nicht genau, da müsste ich länger drüber nachdenken. Vielleicht würde ich einfach auf das Plakat schreiben: „Wenn ihr Lea feiert, bleibt noch ein bisschen.“

