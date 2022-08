Bautz 2022 in Lüdenscheid: Wetter, Parken, Tickets, Token - letzte Infos

Von: Jan Schmitz

Die Vorbereitungen für das zweite Bautz-Festival im Nattenberg-Stadion sind abgeschlossen. Um 16 Uhr fällt der Startschuss für das zweitägige Musikspektakel.

Lüdenscheid – Nach drei Jahren Pause findet am Freitag und Samstag das Bautz-Festival statt. Vor dem Start beantworten die Bautz-Macher die letzten offenen Fragen für Besucher und Menschen, die kurzfristig noch dabei sein wollen.



Wie wird das Wetter?

Laut aktueller Prognosen bleibt es wohl trocken bei Temperaturen bis zu 26 Grad Celsius. In der Nacht von Freitag auf Samstag könnte es leichten Regen geben. Für alle Fälle sollten Besucher am ersten Tag Regencapes einpacken.



Kann ich am Nattenberg-Gelände parken? Wie komme ich zum Bautz?

Nein. Am Nattenberg-Stadion stehen keine Parkplätze zur Verfügung. An zentralen Stellen in Lüdenscheid wird ein Shuttle Service eingerichtet, den alle Festivalbesucher nutzen können. Aus Rücksicht auf die Anwohner in den umliegenden Straßen bittet das Bautz-Team darum, den Shuttle-Service zu nutzen. Die Busse der drei Linien fahren sowohl am Freitag (15.30 bis 3.15) als auch am Samstag (13.30 bis 3.15) im 20-Minuten-Takt. Das Shuttle-Ticket kostet einmalig 5 Euro, gilt an beiden Tagen und ist online erhältlich: https://bautzfestival.ticket.io/



Dickes B: Das Bautz-Festival startet am Freitag (19. August) in Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat

Gibt es noch Tickets?

Ja. Bautz-Tickets gibt es ab Freitag, 16 Uhr, an der Tageskasse im Eingangsbereich des Nattenberg-Stadions. Ein Tages-Ticket kostet jeweils 49,50 Euro, ein Ticket für beide Tage 74,50 Euro. Kleiner Tipp: Bis Freitag um 16 Uhr sind Bautz-Tickets zu günstigeren Preisen noch online im VVK erhältlich: https://bautzfestival.ticket.io/

Ich habe ein Ticket, bin aber verhindert. Kann ich es weitergeben?

Ja. Auch bei den personalisierten E-Tickets ist eine Weitergabe möglich. Wichtig: QR- und Bar-Code müssen am Eingang vorgezeigt werden.



Ich habe ein altes Ticket von 2020 oder 2021. Komme ich damit aufs Festival-Gelände?

Ja. Tickets vom ausgefallenen Bautz 2020 oder 2021 behalten ihre Gültigkeit für 2022. Ausnahmen gelten für alte Kids-Tickets, wenn die Kinder nach dem 30. April 2021 13 Jahre alt geworden sind.



Kann ich meine Kinder zum Bautz mitbringen?

Ja. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Eintritt, brauchen aber ein „Kid Bautz-2Tages-Ticket“. Das ist kostenlos; allerdings fällt pro Ticket eine VVK-Gebühr von 5 Euro an. https://bautzfestival.ticket.io/.



Wie kann ich auf dem Gelände bezahlen?

Beim Bautz wird mit Token bezahlt. Token können mit Bargeld und Giropay an den Kassenhäusern der Sparkasse Lüdenscheid gekauft werden. Kreditkarten werden nicht akzeptiert. Auf dem Gelände gibt es keine Geldautomaten.



Darf ich mir Essen und Getränke für ein Picknick mitbringen?

Nein. An Imbiss- und Getränkeständen ist aber bestens für das Wohl der Besucher gesorgt. Erlaubt ist aber eine leere 0,7-Liter-Plastikflasche, die auf dem Gelände kostenlos mit Trinkwasser befüllt werden kann.

