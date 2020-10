Baustellen in Lüdenscheid: Aktuelle Entwicklungen im Überblick

Auf den ersten Blick chaotisch – aber durch Baustellenampeln bleiben beim Umbau der Ampelanlage am oberen Sauerfeld Verzögerungen für Autofahrer in einem erträglichen Maß.

Lüdenscheid - Mit Beginn der Bauarbeiten für die Erneuerung der Ampelanlage am Sauerfeld/Ecke Hochstraße haben Autofahrer in der Kreisstadt weitere Verkehrsbehinderungen zu verkraften.

Trotz veränderter Straßenführung und eingeschränkter Abbiegemöglichkeiten halten sich Verzögerungen dennoch in Grenzen.

Durch die Baustellenampeln ist das Nadelöhr vergleichsweise problemlos passierbar. Lange müssen sich Verkehrsteilnehmer nicht mit der Situation anfreunden, Ende dieser Woche sollen die Arbeiten bereits abgeschlossen sein.

Das gilt nach Auskunft des STL auch für den Umbau der Bushaltestelle am Kluser Platz. Dort ist die Fahrbahn stark verengt, dadurch kommt es zeitweise zu kleinen Rückstaus auf der Werdohler Straße.

Bis zum Monatsende sollen die Straßenbauarbeiten Am Kamp in Brügge noch dauern, bis zum Abschluss der Maßnahme ist eine Umleitung eingerichtet.

Auch die durch Baumfällungen bedingte Sperrung der Verseuferstraße sollte am Wochenende aufgehoben werden. Noch bis Ende Mai nächsten Jahres hingegen bleibt die Brüninghauser Straße am unteren Ende dicht. So lange dauert es nach Auskunft aus dem Rathaus, bis die Brücke nahe dem Bremecker Hammer erneuert ist.

Der Termin für die Fertigstellung des Rathaustunnels wird in der Baustellen-Info der Stadtverwaltung mit „2021“ angegeben.