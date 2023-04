Von wegen Verkehrswende: Radweg fällt Straßensanierung zum Opfer

Von: Torben Niecke

Mindestens zwei Meter breit hätte der Radfahrstreifen nach der Sanierung sein müssen. Nun fällt er dort komplett weg. © Nougrigat

Ein Teil des Radwegs am an der Heedfelder Straße wurde im Zuge der Sanierung der Kreuzung am Lüdenscheider Kreishaus entfernt. Aufgrund neuer Regelungen reiche der Platz für einen solchen nicht mehr aus.

Lüdenscheid – Nach dem Ranking des ADFC ist Lüdenscheid die fahrradfeindlichste Stadt bis 100 000 Einwohner in Deutschland. Note 5,0 – mangelhaft, so lautete die Bewertung beim „Fahrrad-Klima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) im Jahr 2021, der im Zwei-Jahres-Rhytmus durchgeführt wird. Und jetzt gibt es in Lüdenscheid noch ein Stück weniger Radweg.

Im Zuge der Teilsanierung der Heedfelder Straße am vergangenen Wochenende wurde der Radweg stadtauswärts von der Kreishaus-Kreuzung bis zum Ende des neu asphaltierten Bereichs entfernt.

Wie Marit Schulte-Zakotnik, Pressesprecherin der Stadt Lüdenscheid, auf Anfrage der Redaktion erklärt, wurde sich bei der Sanierung des Teilabschnitts lediglich an die neuen Regelungen für Radfahrstreifen gehalten. Diese besage, dass dieser an viel befahrenen Straßen mindestens zwei Meter breit sein muss. An dieses Mindestmaß ist sich bei der Neuanlegung und auch bei der Sanierung von Straßen zu halten. Da die Verkehrsbehörde der Stadt Lüdenscheid keine Möglichkeit gesehen habe, dieses Maß in diesem Bereich einzuhalten, sei die Entscheidung gefallen, hier auf den Radfahrstreifen zu verzichten. Die bestehende Spur sei als zu unsicher eingeschätzt worden. So beginnt der bisherige Radweg unvermittelt vor Kreuzung zur Buckesfelder Straße und endet an der Heerwiese.