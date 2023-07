Engstelle auf Werdohler Landstraße: Baustelle wird verlegt

Von: Torben Niecke

Die Baustelle an der Werdohler Landstraße wird versetzt. Für die Dauer der Bauarbeiten ist die Fahrbahn nur einspurig befahrbar.

Lüdenscheid - Die Tiefbaubauarbeiten an der Werdohler Landstraße gehen weiter. Wie die Stadt Lüdenscheid in einer Mitteilung verlauten lässt, wird die Baustelle an der B229 zwischen den Ortschaften Wettringhof und Augustentahl nun circa 30 Meter weiter in Fahrtrichtung Lüdenscheid verschoben. Aufgrund von Tiefbauarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung dort aktuell gesperrt und der Verkehr wird schon seit knapp zwei Wochen einspurig geführt und durch eine Baustellenampel reguliert. Im Bereich der Baustelle herrscht Tempo 30. Zurzeit wird dort eine neue Telefonleitung verlegt.