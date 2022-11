Mangel im neuen Schwimmbecken: Firma muss an Stadt Lüdenscheid zahlen

Von: Thomas Krumm

Mit einem Vergleich ist im Landgericht Hagen ein Rechtsstreit zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Sanitärunternehmen zu Ende gegangen, das das Lehrschwimmbecken der Grundschule Lösenbach unzureichend saniert hatte. Das Unternehmen verpflichtete sich zur Zahlung eines mittleren fünfstelligen Betrages.

Lüdenscheid – Die Stadt als Klägerin bekomme das für die Sanierung der Beckenbeschichtung gezahlte Geld „komplett zurück”, teilte Dr. Elke Fiebig, Vorsitzende Richterin der 6. Zivilkammer des Landgerichts, in Abstimmung mit der Pressestelle mit. Sollte das Sanitärunternehmen die Zahlung zügig leisten, reduziert sich der Betrag noch ein wenig.





In einer Zeit, in der viele Kinder wegen der Corona-Maßnahmen keine Chance hatten, schwimmen zu lernen, kommt dem Lehrschwimmbecken der Grundschule Lösenbach eine besondere Bedeutung zu. Aber schon vor der Pandemie erkannte die Stadt die Bedeutung des Beckens und vergab zwischen Oktober 2018 und November 2019 zehn Sanierungsaufträge an das Sanitärunternehmen.



Mängel bei Beckensanierung

Probleme gab es nur beim Nachtragsauftrag Nummer vier. Die erneuerte Beschichtung des Schwimmbeckens erwies sich als undicht, wodurch es die gestellten Anforderungen nicht erfüllte. Im Februar dieses Jahres reichte die Stadt Klage gegen die Sanierer ein. Die 6. Zivilkammer erreichte daraufhin in ungewöhnlich kurzer Zeit eine Verständigung zwischen den Vertragsparteien, die sich nur ein Mal im Landgericht gegenübersaßen. Die Vorsitzende Richterin lobte die „äußerst konstruktive Mitarbeit aller Beteiligten” auf dem Weg zu einer Verständigung und dem jetzt geschlossenen Vergleich.



Trotz des Mangels kann das Lehrschwimmbecken derzeit genutzt werden. Für die erneute Sanierung der Beckenbeschichtung muss es allerdings noch einmal vorübergehend stillgelegt werden.