Baum auf Straße, Unfallserie, neue Schneewarnung: So ist die Lage in Lüdenscheid

Dieser Unfall ereignete sich in Lüdenscheid auf der Kreuzung Altenaer Straße/Lennestraße.

Lüdenscheid - Die Schneedecke in Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis wird dicker - auch auf vielen Straßen. Am Donnerstagmorgen kamen weitere Zentimeter hinzu. Es kommt weiterhin zu Unfällen.

Am Donnerstagmorgen ist weiterhin eine Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Lüdenscheid und den Märkischen Kreis aktiv - und zwar vor weiterem Schneefall. Bis zu 4 Zentimeter Neuschnee werden bis 14 Uhr erwartet. Die Glätte-Warnung wird aufrecht erhalten.

Um 10.50 Uhr lag die Temperatur am Staberg in Lüdenscheid bei -2,9 Grad Celsius. Dort steht die Meteorologische Station. Die Wetterdaten werden dort laufend aktualisiert.

Den ganzen Tag über bleiben die Temperaturen im Minusbereich. Es gilt bis 18 Uhr auch eine DWD-Warnung vor Frost.

+ Ein Pkw krachte frontal in diesen Bus. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Seit gestern Nachmittag gab es in Lüdenscheid eine ganze Reihe von glättebedingten Verkehrsunfällen. Bis 6 Uhr zählte die Polizei elf Unfälle. Bis um 10 Uhr kamen zwei weitere Unfälle hinzu. Zudem war am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn der Werkshagener Straße zwischen Spielwigge und Homert gestürzt. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle.

Der schwerste Unfall ereignete sich am Mittwoch um 17.40 Uhr, als eine 28-jährige Schalksmühlerin mit ihrem Pkw frontal in einen Linienbus krachte. Anschließend wurde der Pkw in ein geparktes Fahrzeug geschoben. Die acht Insassen des Busses blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 180.000 Euro Sachschaden.

Und noch eine schöne Nachricht: Die Stadt Lüdenscheid hat am Donnerstagmorgen entschieden, am Ski- und Rodelhang am Nattenberg das Flutlicht anzustellen, um möglichst langen Rodelspaß zu ermöglichen.