Darum sind Kanal-Arbeiten im Bremecketal nötig

Ein Bagger rückte in der vergangenen Woche auf dem Gelände des Spielplatzes im Bremecketal an. Eine geplante Schachtsanierung gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Lüdenscheid – Wenn ein Abwasserkanal beziehungsweise -schacht saniert werden muss, dann geschieht dies oftmals von der Öffentlichkeit unentdeckt – nämlich von innen. Doch manchmal erfordern besondere geografische Begebenheit besondere Maßnahmen.

Dann werden schon mal größere, unerwartete Schritte notwendig. Das weiß auch Jonas Busch, Bauleiter beim Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL) und derzeit zuständig für eine Maßnahme im Bremecketal: Auf dem Gelände des Spielplatzes Stralsunder Weg rückte in der vergangenen Woche ein Bagger an und schachtete eine metertiefe Baugrube aus.

Im Rahmen des sogenannten Schachtsanierungsprogramms des SEL standen dort die letzten Arbeiten zur Abdichtung der Revisionsschächte an. Bei turnusmäßigen Überprüfungen war zuvor festgestellt worden, dass diese undicht waren und somit große Mengen an Schichten- beziehungsweise Grundwasser in den Kanal laufen.

Doch während solche Stellen in der Regel einfach von innen verpresst werden, war der Wasserdruck an diesem Standort des Bremecketals, durch das auch der gleichnamige Bach fließt, so groß, dass dies nicht ohne Weiteres möglich war.

Deshalb wurde nun mithilfe der ausgeschachteten Baugrube sowie einer Pumpe das Schichtenwasser für den Zeitraum der Arbeiten abgesenkt, wie Busch weiter erläutert.

Wenn alles nach Plan verläuft, wird die Sanierungsmaßnahme bereits in dieser Woche abgeschlossen sein.