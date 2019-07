Baustelle im Stern-Center, damit es später einmal so aussieht

Lüdenscheid – Kunden und Besucher des Stern-Centers staunen derzeit nicht schlecht: Im ersten und zweiten Erdgeschoss des Einkaufszentrums haben Bauarbeiter das Kommando übernommen - damit das Center schöner wird.

Während des laufenden Geschäftsbetriebs werden Böden und Decken erneuert. Center-Manager Daniel Dalsasso spricht nicht ohne Stolz von einer „Erlebnisbaustelle“.

+ Das ist der Plan: So soll es später einmal aussehen. © ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG Für die Kunden sind die Bauarbeiten in den abgesperrten Bereichen ein echter Hingucker. Seit Beginn des Monats werden in den unteren Ladenzeilen die alten Bodenbeläge herausgeschnitten und durch neue in Holzoptik ersetzt. So entstehen Ruhe-Inseln, die nach Abschluss der Fliesenarbeiten mit modernen Lounge-Möbeln bestückt werden und zum Verweilen einladen sollen.

+ Moderner, frischer: Blick in eine Ladenzeile der Zukunft. © ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG „Frischer, jünger, dynamischer“, überschreibt Center-Manager Dalsasso das „Beautification“-Konzept, das sich die Center-Eigentümer einen mittleren einstelligen Millionenbetrag kosten lassen. Auch neue Beleuchtungselemente sollen in den nächsten Tagen folgen.

+ Das Muster der neuen Fliesen ist bereits zu erkennen. © Nougrigat Bis Ende September werde ein Großteil der optischen Maßnahmen abgeschlossen sein, sagt Dalsasso. Schon dann soll sich die Aufenthaltsqualität spürbar verbessert haben. Zu deutsch bedeutet „Beautification“ übrigens Verschönerung.

Geplant und umgesetzt wird sie im Rahmen der Serviceoffensive „At your service“, die die ECE, die auch das Stern-Center über eine Tochtergesellschaft betreibt, in ihren Centern durchführt. Eingeflossen sind die Ergebnisse einer Kundenumfrage in Lüdenscheid.

Einer der größten Kritikpunkte war die Toilettensituation. Ein zentraler Baustein des Konzepts ist daher auch der Neubau der Kundentoiletten im Obergeschoss. Sie sollen größer und moderner werden. Sie werden anders als geplant aber erst 2020 fertiggestellt. Bis es so weit ist, bleiben die bisherigen Toiletten im 2. Erdgeschoss vorerst geöffnet.