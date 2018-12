Bauarbeiten im Rathaus: Haupteingang geschlossen

Lüdenscheid - Wer am Mittwochmorgen ins Rathaus wollte, stand vor verschlossenen Türen: Bis auf Weiteres bleibt der Haupteingang wegen Bauarbeiten zu - es gibt aber eine Alternative.

Im Bürgerforum, also im Foyer des Rathauses, beginnen in dieser Woche Bauarbeiten. Voraussichtlich bis März werden dort in zwei Bauabschnitten die Fliesen auf der ganzen Fläche ausgetauscht, teilte die Pressestelle der Stadt mit.

Das habe zur Folge, dass der Zugang zum Rathaus über den Haupteingang zur Zeit nicht möglich ist. Stattdessen sollen Bürger den Eingang über das Bürgeramt nehmen.

+ Im Foyer werden bis voraussichtlich März auf der gesamten Fläche die Fliesen ausgetauscht. © Mester Von dort aus können sie das Rathaus erreichen. Außerdem befindet sich die Bürgerinfo vorerst ebenfalls an der Infotheke im Bürgeramt.