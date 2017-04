Deckensanierung auf der Bräuckenstraße

Lüdenscheid - Der Landesbetrieb Straßen.NRW lässt in der zweiten Osterferienwoche auf einem Teil der B 229 (Bräuckenstraße) eine Deckenerneuerung durchführen.

Hierzu werden zwischen der Einfahrt zur Nottebohmstraße und der Werdohler Landstraße auf einer Länge von rund 900 Metern die Deck- und Binderschicht abgefräst und wieder neu aufgebracht. Die Arbeiten an der Bräuckenstraße erfolgen unter einer Einbahnstraßenregelung, teilt Michael Overmeyer, Pressesprecher von Straßen.NRW, mit.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Werdohl wird an der Baustelle vorbei geführt, in Fahrtrichtung Lüdenscheid wird er ab der Werdohler Landstraße über die L 691 – Werdohler Landstraße, Lennestraße, Rahmedestraße, Lösenbacher Landstraße – und B 54 (Volmestraße) an der Baustelle vorbei geleitet.

Die Beschilderung der Baustelle wurde am Donnerstag eingerichtet, die Arbeiten beginnen am Dienstag, 18. April, heißt es in der Pressemitteilung.

In den Auftrag in Höhe von rund 390 000 Euro ist ein weiterer Abschnitt auf der B 229 (Werdohler Landstraße) mit eingeschlossen, der zeitlich nachfolgend abgearbeitet wird, heißt es in der Pressemitteilung von Straßen.NRW. Die Arbeiten werden von der Firma Philipp Kutsch aus Aldenhoven durchgeführt. Eingeplant seien laut Overmeyer dafür etwa drei Wochen.