Bauarbeiten an Gesamtschule: Mehr als ein Jahr hinterm Zeitplan

Von: Thomas Machatzke

Am Wehberg stehen noch immer die Baugerüste an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule. © privat

Eigentlich sollte die Baustelle schon Ende 2021 geschlossen werden, die Baugerüste stehen aber bis jetzt an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule am Wehberg.

Lüdenscheid – Das Tempo, mit dem Projekte in Lüdenscheid vorangetrieben und umgesetzt werden, bleibt mitunter gewöhnungsbedürftig. Für die Ratssitzung am Montag greift CDU-Ratsherr Christoph Weiland in einer Anfrage die Sanierung einzelner Gebäudeteile in verschiedenen Abschnitten an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule am Wehberg auf.



„Die Arbeiten an der West- und Nordseite sind in den Sommerferien 2021 begonnen worden und sollten bis Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein“, stellt Weiland fest.

Tatsächlich hatte die Stadt Ende Juli 2021 nach Erklärungen der Zentralen-Gebäude-Wirtschaft klar festgestellt: „Die große Sanierungsmaßnahme an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wird im neuen Schuljahr weitergeführt. Die einzelnen Arbeitsschritte werden so abgestimmt, dass immer nur einzelne Klassenräume betroffen sind und die Klassen entsprechend in einen anderen Raum ausweichen können. Wir versuchen, so viele Arbeiten wie möglich in die Ferien zu legen, aber alles ist in der schulfreien Zeit nicht zu schaffen. Der Großteil der Arbeiten soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Die offizielle Abnahme sowie die letzten Ausbesserungen werden aber voraussichtlich erst im nächsten Jahr erfolgen.“



Nun indes ist das Jahr 2023 angebrochen, doch die Arbeiten an der Gesamtschule am Wehberg sind noch immer nicht abgeschlossen. „Zu welchem Datum werden die Baumaßnahmen abgeschlossen sein?“, fragt Weiland in seiner Anfrage, und: „Wie werden die Baumaßnahmen überwacht im Hinblick auf mögliche Gefahren, die von der Baustelle ausgehen können (Material-Lagerung, Baustellen-Sicherung, Brandschutz…)?“



Fernab des offiziellen Antrags stellt der Christdemokrat fest: „In Anbetracht der Investitions-Ankündigungen in unsere Schulen im Rahmen von Haushaltsreden bzw. des Neujahrsempfangs, bin ich erstaunt, dass die Baumaßnahme an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule inzwischen mehr als dreimal soviel Zeit benötigt, wie es ursprünglich kommuniziert worden ist.“