Bauarbeiten am Anfang der Weststraße

Die Bürgersteige an der Kreuzung Parkstraße/ Weststraße werden barrierefrei ausgebaut. (Symbolbild.) © dpa (Symbolbild)

Für mehr Barrierefreiheit werden die Bordsteine an der Kreuzung Parkstraße/ Weststraße mit Orientierungshilfen sehbehinderte und blinde Menschen ausgestattet. Die Arbeiten beginnen am Montag, 27. März.

Lüdenscheid – An der Kreuzung Parkstraße/Weststraße werden die Bürgersteige auf beiden Seiten in Höhe der Fußgängerampeln mit sogenannten taktilen Belegen versehen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 27. März. Als Fertigstellungstermin nennt der Fachdienst Bauservice der Stadt den 26. April.

Barrierefreier Ausbau der Fußgängerampel

Taktile Belege haben eine andere Beschaffenheit als übliche Bodenplatten, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Dafür kann beispielsweise eine genoppte Oberfläche sorgen. Diese Markierungen sind als Orientierungshilfe für blinde und sehbehinderte Menschen gedacht und sollen ihnen dabei helfen, Straßen und Wege sicher überqueren und Gefahrenstellen erkennen zu können. Taktile Leitsysteme sind ein wesentlicher Bestandteil für Barrierefreiheit in öffentlichen Räumen.

Busspur wird zeitweise schmaler

Die Arbeiten an der Ecke Park- und Weststraße erfolgen abwechselnd erst auf der einen, dann auf der anderen Straßenseite – jeweils unter Vollsperrung des Gehwegs. Ein provisorischer, von Baken abgetrennter Fußweg führt Passanten direkt an der Baustelle vorbei. Aus diesem Grund wird die Busspur auf der Weststraße zwischenzeitlich schmaler, wenn die taktilen Belege in Höhe der Hausnummer Parkstraße 11 verbaut werden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hingegen fallen wegen der Arbeiten vorübergehend Parkplätze weg. Ein absolutes Halteverbot wird hier laut Stadt rechtzeitig ausgeschildert.