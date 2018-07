Batiken in der Stadtbücherei

Lüdenscheid- Der Aktionsraum der Bücherei platzte am Mittwoch aus allen Nähten: rund 30 Kinder, einige mit Unterstützung von Müttern, kreierten im Rahmen der bunten Sommerferien ihre eigenen T-Shirts.

Beim Batiken fachsimpelten nicht nur Mädchen darüber, welche Farben zusammen passen und wie sie den Stoff abbinden mussten, um bestimmte Muster zu erzielen.

Die nächste Veranstaltung im Rahmen des Leseclubs steht bereits am Freitag an. Ab 16 Uhr wird in der Bücherei ein Film nach der Kinderbuchreihe „Mister Twister“ von Mirjam Oldenhave gezeigt. In diesem vierten Film der Reihe müssen Casey Brown und seine Klasse an einem Fußballturnier teilnehmen.

Für den kommenden Mittwoch ab 16 Uhr sind Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren zu einem Upcycling-Workshop eingeladen, in dem alte Bücher und Zeitschriften verarbeitet werden sollen. Dazu ist eine Anmeldung in der Kinderbücherei erforderlich.