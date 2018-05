Barrieren für Rollstuhlfahrer: Werner Ross muss auf der Straße fahren

Auf der recht engen Straße parken Autos am Rand – wenn Gegenverkehr kommt, müssen Werner Ross und Yvonne Altkrüger ausweichen, die Autos kommen sonst nicht an ihnen vorbei.

Lüdenscheid - Manch steile Straßen in der Bergstadt sind für Rollstuhlfahrer oder etwa Menschen mit Rollatoren nicht nur ein schwieriges und vor allem anstrengendes Unterfangen. Einige Barrieren sind für sie auch unüberwindbar.

Etwa in der Straße Im Hasley: Anwohner bemängeln dort den schlechten Zustand der Gehwege sowie die hohen Bordsteine. Werner Ross lebt im Hasley – und sitzt im Rollstuhl. Für einen Besuch in der Innenstadt müssen er und seine Ehefrau oder Betreuerin Yvonne Altkrüger Teile des Weges auf den engen Straßen zurücklegen.

Der Rollstuhl von Werner Ross wird elektrisch unterstützt; die steilen Straßen können die beiden also prinzipiell gut meistern. „Aber die Gehwege sind größtenteils viel zu hoch, an den wenigen schmalen Stücken parken Autos und auf der anderen Straßenseite ist der Bürgersteig so uneben, dass wir nicht mit dem Rollstuhl darauf fahren können“, sagt Yvonne Altkrüger. „Es ist anstrengend und gefährlich, die Straßen sind eh sehr eng. Bei Gegenverkehr wird es deshalb manchmal noch schwieriger.“

+ Die Bordsteine sind zu hoch, um mit dem Rollstuhl auf den Gehweg zu gelangen und die Absenkungen sind meistens zugeparkt. Werner Ross und Yvonne Altkrüger nehmen deshalb die Straße. © Mester Auch Reinhold Ahrens, ebenfalls Anwohner der Straße Im Hasley, ist die schwierige Situation schon aufgefallen: „Ich sehe immer wieder, dass Senioren mit ihren Rollatoren die Straße statt des Gehweges nehmen müssen, weil sie nicht über die Bürgersteige kommen. Und das, obwohl hier sogar einige Pflegeheime in der Nähe sind. Auch an anderen Stellen in der Stadt gibt es dieses Problem: Zum Beispiel an der Freiherr-vom-Stein-Straße, Ecke Philippstraße.“

Wie die Gehweg-Verhältnisse speziell Im Hasley sind, will der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) nun überprüfen. Das bestätigte Sprecher Andreas Fritz. „Das Problem war uns so noch nicht bekannt. Wir werden aber Mitarbeiter dort hinschicken, die sich das konkret ansehen werden.“

+ Auch an der Freiherr-vom-Stein Straße, Ecke Philippstraße sind die Gehwege stark beschädigt. Der Rollstuhl von Werner Ross gerät an manchen Stellen schnell ins Kippeln. © Mester Die Situation zu melden, sei jedenfalls ein erster Schritt. Denn nach dem gängigen Verfahren des STL werde vorerst geprüft, ob Gehwege unfallfrei zu begehen seien, erklärte Fritz. Erst danach richteten die Mitarbeiter das Augenmerk darauf, ob sie auch behindertengerecht seien.

„Wobei immer mehr in diese Richtung gemacht wird, zum Beispiel das taktile Leitsystem an den Ampelanlagen“, sagte Fritz weiter. Bisher sei jedenfalls für die Straße „Im Hasley“ noch nichts geplant. „Wir werden uns das aber ansehen und uns überlegen, was wir tun können – und müssen.“