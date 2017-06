Barrieren gegen Kletterer auf BGL-Dach

Lüdenscheid - Es ist relativ einfach, auf das nicht besonders hohe Dach über der Pausenhalle des Bergstadt-Gymnasiums (BGL) zu klettern. In naher Zukunft soll sich das aber ändern, denn die Schäden, die seit 2016 verursacht worden sind, liegen bei knapp 40 000 Euro. Ein spezieller Schutz soll für Abhilfe sorgen.

Falk Dietrich vom städtischen Objektmanagement stellte stellte am Dienstag im Schul- und Sportausschuss eine Maßnahme vor, die sich an einer Barriere orientiert, die auch für Justizvollzugsanstalten genutzt wird. Es geht um die Montage eines Übersteigeschutzes, der eine Neigung zum aufsteigenden Kletterer hat und dem außerdem noch eine dichte Gitterverkleidung vorgesetzt wird, an denen sich mögliche Kletterer nicht mit den Fingern festkrallen können. Dies wiederum würde, Installation eingerechnet, zwar auch wiederum 35 000 Euro kosten, doch – so die Hoffnung – für dauerhafte Abschreckung sorgen und auch Vandalismus-Schäden vermeiden.

Denn diejenigen, die aufs BGL-Dach steigen, belassen es nicht beim Klettern, sondern zerstören auch Fenster, hinterlassen Schäden auf dem Boden oder Risse in Verglasungen. Vom Dach aus wurde in einem Fall auch die Lichtkuppel überm Atrium mit Steinen beworfen und zerstört. In der Vergangenheit war auch das Turnhallen-Dach immer wieder von Kletterern beschädigt worden. Verkleidete Regenrinnen, an denen sie abrutschen, sollen dies künftig verhindern.

Nicht alle, die sich an dem BGL-Dach über der Pausenhalle versuchen, tun dies in zerstörerischer Absicht, meinte BGL-Leiter Dieter Utsch: „Ich habe am Wochenende noch zwei erwischt, vielleicht 12 oder 13 Jahr alt. Sie sahen dies eher als sportliche Herausforderung an und hatten gar nicht daran gedacht, dass sie auch Schäden hinterlassen.“

Falk Dietrich nahm aus dem Ausschuss das Votum mit, die Anschaffung und Montage der Barriere möglichst noch in diesem Jahr umzusetzen und einen Deckungsvorschlag zu finden. „Das wird möglich sein“, meinte Dietrich am Mittwoch. Hätte der Ausschuss die Mittel erst in den Haushalt 2018 gestellt, wäre wieder viel Zeit bis zu Umsetzung ins Land gegangen.

Eine Videoüberwachung, die auch geprüft wurde, ist aus datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht umsetzbar, machte Fachdienstleiterin Martina von Schaewen deutlich. „Das gilt selbst für Attrappen“, betonte sie auf Nachfrage.