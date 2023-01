Bargeldloses Zahlen: MVG bessert nach

Von: Leon Malte Cilsik

Im November 2021 verkündete die MVG die Einführung bargeldloser Bezahlmöglichkeiten. © nougrigat

Die MVG räumt anfängliche Schwierigkeiten bei der Umrüstung ihrer Busse mit Lesegeräten für eine bargeldlose Zahlung ein. Diese sollen aber mittlerweile gelöst sein.

Lüdenscheid – Bei der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gab es Probleme bei der Umrüstung ihrer Busse mit Lesegeräten für eine bargeldlose Zahlung. Das räumte das Unternehmen jetzt auf Anfrage ein. Anlass war die Beschwerde eines Lesers aus Altena. Die Probleme sollen inzwischen behoben sein.

„Ich fahre nicht regelmäßig Bus, hatte aber von der bargeldlosen Bezahlmöglichkeit bei der MVG gelesen und mich entsprechend darauf verlassen“, berichtete uns der Mann, der anonym bleiben möchte. Der Altenaer wollte mit dem Bus aus der Burgstadt nach Lüdenscheid fahren. Aber trotz eingebautem Lesegerät sei das kontakt- und damit bargeldlose Zahlen nicht möglich gewesen.

Dabei berichteten wir bereits im November 2021, dass nun sukzessive alle Linien mit den neuen Lesegeräten ausgestattet werden sollen und diese nach ihrem Einbau auch sofort nutzbar seien. „Im Endeffekt konnte ich aber kein Ticket kaufen und entsprechend auch nicht mitfahren“, schildert der Leser, der vor diesem Hintergrund den Stand der technischen Umrüstung bei der MVG und auch die eigenen Rechte in einem solchen Fall hinterfragt.

Monatelange Lieferschwierigkeiten

Konfrontiert mit diesem Fallbeispiel sagt MVG-Sprecher Jochen Sulies: „Es stimmt, dass wir in den vergangenen Monaten in manchen Fahrzeugen technische Probleme hatten.“ Rund 270 neue Lesegeräte habe die MVG für die Umstellung bestellen müssen, 30 weitere als Reserve bei technischen Defekten. „Dabei ist es allerdings zu Lieferschwierigkeiten gekommen, wodurch wir vereinzelt erwartbare technische Defekte nicht sofort kompensieren konnten.“ So seien viele im April 2022 bestellte Lesegeräte erst im Dezember bei der MVG angekommen. „Erst dann konnten wir auch die uns bekannten Probleme beheben. Das bargeldlose Bezahlen sollte nun aber auf allen Linien möglich sein.“

„Sollte“, weil weitere Defekte laut Sulies nie gänzlich ausgeschlossen werden könnten: „Vor diesem Hintergrund bitten wir unsere Kunden, zur Sicherheit immer auch etwas Bargeld dabei zu haben. Ohne Ticket dürfen wir sie nicht transportieren.“ Ein Beförderungsrecht, weil man sich auf die bargeldlose Bezahlmöglichkeit verlassen hat, bestehe somit nicht.