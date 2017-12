Bargeld und EC-Karte gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Lüdenscheid - Bereits im August wurden einem 88-Jährigem Lüdenscheider Bargeld und EC-Karte gestohlen, nachdem dieser seine Geldbörse verloren hatte. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach dem Täter.

Am 16. August, etwa gegen 10.45 Uhr, verlor ein 88-jähriger Lüdenscheider seine Geldbörse - vermutlich auf dem Parkplatz des Lidl Marktes - an der Volmestraße.

Als er diese kurze Zeit später wiedererlangte, stellte der den Verlust des darin befindlichen Bargeldes und seiner EC-Karte fest. Ein unbekannter Täter hob am selben Tag und nur etwa zehn Minuten später an einem Geldautomaten in Brügge Geld vom Konto des Geschädigten ab. Hierbei wurde der unbekannte Mann fotografiert.

+ Nach diesem Mann sucht die Polizei © Polizei

Die Polizei in Lüdenscheid fragt nun: Wer kann Hinwiese zur Identität des bisher unbekannten Geldabhebers machen? Zeugen sollen sich unter den Telefonnummern 02351/9099-0 oder 02351/9099-5220 melden.