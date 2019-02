Bares für Rares: Detlev Kümmel feiert Fernsehpreis mit Experten und Händlern

Auszeichnung für den Lüdenscheider Galeristen Detlev Kümmel: Als fester Bestandteil der Sendung „Bares für Rares“ freut sich Kümmel mit einem Team von rund 100 Mitarbeitern über den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Best Factual Entertainment“.

Die weiteren Nominierten waren die Vox-Doku-Formate „First Dates – Ein Tisch für zwei“ und „Ich, einfach unvermittelbar?“. 2017 hatte „Bares für Rares“ bereits den Publikumspreis „Goldene Kamera“ gewonnen.

Altenpflegerin weiß nicht, welchen Schatz sie hat

In die ZDF-Sendung „Menschen 2018“ wurde der Lüdenscheider zudem mit einem emotionalen Fall aus Soest eingeladen.

+ Moderator Horst Lichter nahm den Preis entgegen. © WDR/Sachs/Kohr

Den Fernsehpreis nahm Moderator Horst Lichter am Donnerstag in Düsseldorf stellvertretend für sein Team entgegen. Kümmel verfolgte mit den Experten Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier und Händler Fabian Kahl im Kölner Redaktion von Warner Bros. die Verleihung. Im Anschluss stieß das gesamte Team an.