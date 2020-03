Bares-für-Rares-Star zu Corona: "Das kann eigentlich nicht so schwer sein..."

Bares für Rares (ZDF): Detlev Kümmel bei seiner Videobotschaft an seine Fans.

Lüdenscheid - Die Coronakrise zwingt auch die TV-Stars zuhause zu bleiben. Bares-für Rares-Experte Detlev Kümmel aus Lüdenscheid nutzt die Zeit für eine Botschaft, die es in sich hat.

Die Stars von Bares für Rares bleiben wegen des Coronavirus zuhause

Die Zeit nutzen sie für manchmal ernste, manchmal lustige Botschaft

Auf Instagram und Facebook meldete sich jetzt ein Experte zu Wort

Detlev Kümmel gehört seit mehreren Jahren zum festen Inventar der ZDF-Show Bares für Rares. Wenn der Experte für Antiquitäten und Kunst nicht gerade für das erfolgreiche TV-Format vor der Kamera steht, betreut er seine Kunden in der Galerie Kümmel in Lüdenscheid-Brügge. Wegen der Corona-Krise liegt das Geschäft jedoch derzeit weitgehend auf Eis.

Bares für Rares (ZDF): Detlev Kümmel aus Lüdenscheid bleibt zu Hause

Und was macht der Bares-für-Rares-Star? Detlev Kümmel lümmelt sich auf die Couch und hat eine Botschaft für seine zahlreichen Fans, die er bei Facebook und Instagram verbreitet hat. "Also Leute, das mit diesem Kontaktverbot kann eigentlich nicht so schwer sein", sagt Kümmel bestimmt und hat einen Tipp, der einleuchtender nicht sein könnte:

"Ihr müsst nur Leute treffen und dann einmal kurz nachzählen. Wenn Ihr mehr als einen einzigen seht, dann seid Ihr schon zu viele und solltet Euch besser wieder trennen." Da ist nicht von der Hand zu weisen und so sammelte sein Post innerhalb kürzester Zeit hundertfach einen "Daumen hoch".

Bares-für-Rares-Star mit wichtigem Ratschlag: "Genießt die Zeit ein bisschen."

Sein Rat an seine Follower: "Schreibt Euch lieber, ruft an, nutzt Skype oder was auch immer. Bleibt zuhause, genießt die Zeit ein bisschen. Mehr können wir eh nicht machen." Bleibt gesund!

Im ZDF bei Bares für Rares ist Detlev Kümmel derzeit aber weiterhin zu sehen. Immer wieder entdeckte der TV-Star aus Lüdenscheid dabei sensationelle Raritäten. Die bereits abgedrehten Folgen sowie viele Wiederholungen werden täglich gezeigt. Alle Termine gibt es hier.