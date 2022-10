Bewegung statt Gejammer: Neue Galerie im MK

Zweites Standbein in Iserlohn

„Um das mal ganz klar zu sagen: Nein, ich gehe nicht weg aus Lüdenscheid. Ich mache zusätzlich in Iserlohn eine Galerie auf!“ Der Brügger Galerist Detlev Kümmel erfüllt sich in diesen Tagen einen Wunsch.

Brügge / Iserlohn – Vor ziemlich genau 25 Jahren, sagt er, habe er in Brügge die Kümmel-Gallery eröffnet. Das sei der Anlass, nach einem Vierteljahrhundert und gerade in schweren Zeiten nach vorn zu schauen und sich ein weiteres Standbein am Iserlohner Theodor-Heuss-Ring 7 zu schaffen.

„Ich höre hier in Lüdenscheid nur noch Negatives und so Sätze wie ,Wenn ich Du wäre, würde ich hier auch weggehen’. Ich kann dazu nur sagen: Nicht jammern – bewegt euch und macht was!“

Der Galerist, bekannt aus dem ZDF-Quotenrenner „Bares für Rares“, bewegte sich und machte was: Eher zufällig fielen ihm die verwahrlosten, schmutzigen 140 Quadratmeter Leerstand im Herzen der benachbarten Waldstadt ins Auge. Mehrere Wochen brauchte es, um überhaupt herauszufinden, wem die Immobilie gehört.

„Wir haben dann bis in die Nacht hinein geschrubbt wie die Wilden“, erinnert er sich an lange Tage und Nächte, um das Ladenlokal, vor dessen Tür sich eher Werbeprospekte und Hinterlassenschaften nächtlicher Innenstadtbesucher stapelten, aufzupolieren.



„Aus Lüdenscheid kann man ja nur noch abhauen“ – ein Satz, den Detlev Kümmel nicht gerne und lieber überhört. Am Samstag, 29. Oktober, erfüllt sich in der neuen, zweiten Kümmel-Gallery der Wunsch des Brügger Galeristen – die Eröffnung.

Ab elf Uhr darf man schnuppern. Dass das auch Lüdenscheider tun werden, davon ist Kümmel überzeugt. Ab 17 Uhr werden Fernsehkollegen wie 80-Euro-Waldi, Markus Wildhagen, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten-Tönnies erwartet. Für Catering ist gesorgt, für Kaffee auch – und für jede Menge Kunst.