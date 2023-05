„Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel bringt 80 Bilder in die städtische Galerie

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen und Galerist Detlev Kümmel vor den Bildern von Johann Georg Müller. © Jutta Rudewig

Johann Georg Müller kam 1913 in Ludwigshafen zur Welt. Ein deutscher Maler, Stipendiat, Kulturpreisträger, vielseitig und mit einem Lebensmittelpunkt in Rheinland-Pfalz. Er starb am 20. Juni 1986 in Koblenz. Es darf getrost bezweifelt werden, dass der international anerkannte Künstler, dessen Werke ausgesprochen hoch gehandelt werden, jemals von Lüdenscheid gehört hat, geschweige denn, die Bergstadt besuchte.

Lüdenscheid – Eine Verbindung zu Lüdenscheid besteht also auf den ersten Blick nicht, wenn man mal von der Vernissage der Ausstellung „Looking for Modern Art“ am kommenden Freitag in der Städtischen Galerie am Sauerfeld absieht. Und doch gibt es diese Verbindung durch eine Kooperation der Galerie mit dem Brügger Kunst- und Antiquitätenhändler Detlev Kümmel.

Gut 80 Exponate Müllers werden ab Freitagabend in der Galerie gezeigt. „Wir hätten noch mehr hängen können, aber das gibt der Platz nicht her“, sagt Detlev Kümmel mit Blick auf die Wechselausstellungsräume und das Foyer. Die Entscheidung für dieses Bild oder doch lieber ein anderes sei nicht leicht gewesen. Der Brügger Galerist ist bekannt für innovative Ideen: „Vielleicht tauschen wir die Bilder Mitte der Ausstellung einfach mal aus.“

Künstlergespräche sind geplant, ebenso öffentliche Führungen, bei denen er selbst viel zu Müller zu erzählen weiß. Die Müller-Werke seien geradezu fanatisch gesammelt worden, ergänzt Galerieleiterin Dr. Susanne Conzen. Auch Kümmel suchte danach – und wurde bei dem Sammler Werner Scholzen aus Hilden fündig. Der Zufall wollte es, dass die Familie aus Hilden die umfangreiche Sammlung nicht einfach nur verkaufen, sondern dessen Lebenswerk weitergeführt sehen wollte.

Wer war eigentlich dieser Johann Georg Müller?

Doch wer war eigentlich dieser Johann Georg Müller? Was macht ihn so besonders? Ein Künstler, dessen Interesse am eigenen Marktwert Zeit seines Lebens eher überschaubar war. Allem voran verfügt der Müller‘sche Bildkosmos über einem hohen Wiedererkennungswert.



Klassische Moderne, Gegenständlichkeit, Abstraktion – die Bildwelt ist aufgebaut auf Zylindern, Kuben und Kegeln. Der figürliche Kubismus eines Picassos spiegelt sich wider. Gegenstand der Ausstellung sei die Frage, „welche visuellen Muster, wiederkehrende Bildformen und -themen dieses umfangreiche malerische und grafische Œuvre charakterisieren“, heißt es da in der Einladung zum Besuch einer Ausstellung, bei der der Betrachter durchaus den Eindruck gewinnen kann, es handele sich um mehrere Maler. Johann Georg Müller ist eindeutig als ein Stil-Pluralist auszumachen. Auch seine expressiven Porträts wollen nicht die Realität wiedergeben.



Farbig und schwarz-weiß, Holzschnitte, Grafiken – das Lebenswerk des Künstlers zeigt eine Fülle an Stilrichtungen auf, in denen er „Teile anderer Meister extrahierte und für sich verwendete“, erläutert die Galerieleiterin beim Gang durch die Ausstellungsräume – „jedes Bild hat viel zu sagen“. Müller habe Stilelemente aufgenommen und ins Einfache übersetzt. Da ist das mehr oder weniger abstrakte Abbild einer Frau mit roten Wangen, gleich daneben weitere Frauenbilder, in einem anderen Werk, das mit „Viva Palatina“ gekennzeichnet ist, sieht jeder Betrachter zwischen Bergen, einem Karton und einem Goldfischglas etwas anderes.

Berge, Karton oder doch ein Goldfischglas? Johann Georg Müller war vielseitig. © Jutta Rudewig

Nahezu raumgreifend ist im Obergeschoss ein schwarz-weißes Exponat gehängt. Und auch bei diesem Bild bleibt das „Kino im Kopf“ eingeschaltet – sind es stilisierte Körperteile, die da auf einem Schemel zusammenkommen? Im Foyer hängen eher düstere Werke – eine Figurengruppe im Streit um ein Kind. Oder vielleicht doch eher auf der Flucht, um das Kind zu schützen? Ein stilisierter Akt, ein alter Mann, konstruiert aus geometrischen Formen, Vasen und Kegel, die an Stillleben erinnern – die Fülle der unterschiedlichen Arbeiten ist nahezu unermesslich.

Looking for Modern Art Die Ausstellung „Looking for Modern Art“ des Künstlers Johann Georg Müller wird am kommenden Freitag, 2. Juni, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie an der Sauerfelder Straße eröffnet. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit Detlev Kümmel und der Kuemmel Gallery in Brügge. Die Werke Johann Georg Müllers entstammen in großen Teilen der Sammlung Werner Scholzen aus Hilden. Zu sehen sind die rund 80 Exponate in den Wechselausstellungsräumen der Galerie und im Untergeschoss der Städtischen Galerie bis zum 20. August. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung finden jeweils an folgenden Sonntagen ab 15 Uhr statt: 4. Juni, 18. Juni, 9. und 30. Juli sowie am 20. August. Künstlergespräche und weitere Aktionen sind in Planung.

Der Autodidakt, der 1970 den Kulturpreis der Stadt Koblenz bekam, konstruierte seine Bilder. Zuvor hatte ihm das Land Rheinland-Pfalz den Aufenthalt im Koblenzer Künstlerhaus auf dem Asterstein ermöglicht und auch die notwendige Grundlage, sich der Malerei zu widmen. Selbst als Zeichner mit dem Filzstift wusste sich Müller zu behaupten. Bis zu seinem Tod lebte er in Asterstein.



Über die Zusammenarbeit mit der Brügger Galerie weiß Dr. Susanne Conzen nur Gutes zu berichten. Schon 2019 waren im Forum „Bauhaus-Bilder“ ausgestellt, die aus der Kuemmel Gallery stammten. Ein Werkverzeichnis Müllers wird an der Info-Theke der Galerie zu haben sein. Und die nächste Idee nimmt in diesem Moment Formen an: Detlev Kümmel möchte eines der Müller-Bilder karitativ „versilbern“. Nutznießer des Erlöses soll Miki (Kinderschutzzentrum) sein – „Ich möchte, dass das Geld in der Stadt bleibt!“



Der Eintritt am Freitagabend – Beginn ist um 19 Uhr – ist frei. Die Kunstfreunde Lüdenscheid sorgen für Getränke. Die Ausstellung ist bis zum 20. August zu sehen.