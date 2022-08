TV-Experte von „Bares für Rares“ (ZDF): Detlef Kümmel bringt asiatische Kunst mit zur Kulturnacht

Von: Jutta Rudewig

Sie bringen alte japanische Kultur in die Museen: Kenjitsu-Sportler. © Sportschule Isken

Mit einem facettenreichen Programm geht man in den Museen der Stadt an die „Nacht der Kulturen“. Voraussichtlich am 22. Oktober soll’s mit Einbruch der Dunkelheit in Lüdenscheid allerorten kulturell werden. Angesprochen werden dabei in vorderster Front die städtischen Kultureinrichtungen, aber auch die kulturellen Verbände und Vereine sollen mitmachen.

Lüdenscheid – Zu Gast an der Sauerfelder Straße wird an diesem Abend der Brügger Galerist und TV-Experte der ZDF-Sendung „Bares für Rares“, Detlev Kümmel, sein. Und er kommt nicht allein. „Nur in den Museen zu sein und ein paar Expertisen abzugeben, das reicht mir nicht“, so Kümmel, der für das kulturelle Programm an diesem Abend Kenjitsu-Sportler der Sportschule Isken mitbringen wird. Die Sportler werden ihre Kunst vorführen, die ein großes Potenzial an körperlicher, geistiger und charakterlicher Ausbildung verlangt, um eine Harmonie zwischen Körper und Geist herzustellen. Die historische Kampfkunst hat sich über Jahrhunderte in Japan entwickelt und wird in entsprechender Kleidung gezeigt. „Allein die langen Gewänder machen dabei 'was her“.

Detlev Kümmel und seine Lebensgefährtin Nang Nöbeling bieten zur Langen Nacht der Kultur einen Schätztag in den Museen an. © Jakob Salzmann

Chormusik und ein Auftritt des Schlesinger-Ensembles ergänzen das Programm zur kulturellen Nacht in den Museen. Für eine Stunde wird Detlev Kümmel dann von den Gästen mitgebrachte Schätze bewerten.

Dabei habe sich bewährt, Nummern zu vergeben, damit die Warteschlange nicht zu lang wird, sagt er. „Jeder Gast sollte nur ein Teil mitbringen. Sonst wird das unfair den anderen Wartenden gegenüber“, bittet der Experte im Vorfeld um Solidarität. Er habe ein paar Bauhaus-Gemälde erworben, die er an diesem Abend zeigen will. Wenn sich die offizielle Zeit gegen 22 Uhr ihrem Ende zuneigt, bietet Kümmel ein „Meet and Greet“ in zwangloser Form an. Für die Bewirtung wollen in bewährter Weise die Kunstfreunde Lüdenscheid sorgen.