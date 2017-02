Lüdenscheiderin warnt: Betrüger meldet sich per Telefon

Lüdenscheid- Die Lüdenscheiderin Barbara Barwicka-Geck hat Ende vergangener Woche einen Anruf von einem Mann bekommen, der sich in englischer Sprache als Mitarbeiter von Microsoft Windows vorstellte.

Sein Anliegen: Barwicka-Gecks Computer sei von sogenannten Trojanern und von der Totalzerstörung schon am nächsten Tag bedroht. Zur Abwehr der Gefahr solle sie schnell die Identifizierungsnummer ihres Computers nennen, so der Anrufer. „Ich wurde allerdings schnell misstrauisch, habe nichts verraten, aufgelegt und die Polizei informiert“, berichtet Barwicka-Geck. Ihrem Computer passierte übrigens nichts. Die Vermutung: Der Anrufer wollte das Gerät hacken, um sich persönliche Daten und finanzielle Vorteile zu erschleichen. Gegenüber den Lüdenscheider Nachrichten sagte die Bergstädterin, sie wolle andere Bürger vor solchen Anrufern warnen.

Nach Auskunft von Michael Schneider hat Barwicka-Geck in diesem Fall alles richtig gemacht. Der Kriminalhauptkommissar ist bei der Kreispolizeibehörde Kreis für die Kriminalprävention zuständig. Er weiß: „Solche Betrugsversuche gibt es seit Beginn des Internet-Zeitalters.“ Auch dass sich die mitunter international aktiven Anrufer auf Englisch melden, komme häufiger vor: „Das ist nun mal die Sprache, die man hier außer Deutsch am besten versteht.“ Der Rat von Scheider fällt eindeutig aus: „Wer angerufen wird, sollte keinerlei persönliche Daten und Nummern herausgeben. Seriöse Firmen verlangen solche Auskünfte nie per Telefon.“