Nachtflug mit 13 Konzerten

Lüdenscheid - Die Nachtflug-Party kehrt zurück: Die Lüdenscheider Gastronomie bietet am 18. März (Samstag) 13 Bands und Solokünstler in 13 Bars und Gaststätten. Auf dem Programm stehen sowohl in Lüdenscheid bekannte Bands wie Nightlife, Das Wunder oder Honigmut, aber auch Künstler, die sich erstmalig hier vorstellen wie zum Beispiel Super Queen oder Mr. Prinzident.

Von 2003 bis 2007 gab es in der Bergstadt insgesamt sechs Nachtflug-Partys – Live-Musik und DJs in bis zu 30 Kneipen und Diskotheken, mit Radio MK-Opening-Party auf dem Sternplatz, Feuerengel und Queen Kings auf dem Rathausplatz, einer Tanzzone im Oberstadt-Tunnel und einem Open-Air mit Still Collins im Rosengarten. An die 11 000 Nachtflieger waren im September 2004 unterwegs, die mit einem Bändchen durch die Lüdenscheider Innenstadt wanderten.

Mit dabei ist in diesem Jahr die Neue Heimat. Dort spielt die Formation Opa kommt Rocksongs aus den 60er- und 70er-Jahren. Im Reidemeister tritt der in Lüdenscheid bestens bekannte Dimmy Latecomer auf, ein Düsseldorfer Gitarrist, der sein „Best of Rock“-Programm mitbringt.

Mit dabei ist die Altdeutsche Bierstube, in der die Hagener Oldie- und Beat-Band Die Grafen auftritt. Im Eigenart rockt die Formation Superqueen, die weltweit einzige Queen- und Supertramp-Akustikcoverband. Nightlife sorgte im vergangenen Jahr beim Kult-Sommer für Furore. Zur Nachtflug-Party spielt die Band bei Dahlmann an der Grabenstraße Rock- und Pop-Hits der 70er- und 80er-Jahre. Im Lönneberga will Funcascade für Stimmung sorgen. Hier steht Spaß mit Tlako und Uli auf dem abendlichen Programm. Grafs Galerie am Graf-Engelbert-Platz bietet den Sänger Robin Stone. Verlegt vom Barometer ins Wirtshaus Budde wurde der Auftritt von Mr. Prinzident, Udo Prinz, Sänger der Westernhagen-Band „Mit 18“, mit seinem Rock-Solo-Programm). Im Extrablatt spielt die Band Honig-Mut mit Friends, im Saitensprung legt der „Meister der Percussions mit magischen Grooves und Melodien“ auf, wie es in der Einladung heißt: Guru da Beat. Die Formation Das Wunder spielt in der Alten Druckerei deutschen Rock und Pop, und im Stock präsentiert der Jazzclub Lüdenscheid an diesem Abend die offene Bühne für Musiker aller Genres. In der Tanzschule S an der Humboldtstraße tritt Daniel Puente Encina mit seiner Band auf. Der chilenische Sänger und Gitarrist mixt Boogalao Blues, Latin Soul, Son Cubano, Rock und südamerikanische Rhythmen zusammen.

Das Ticket kostet im Vorverkauf zehn Euro plus Gebühr und ist an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Im Ticketshop der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße, im Stern-Center an der Kunden-Information, bei Burger King, Lotto Matusche, Toom Markt/Rewe Center Altenaer Straße, bei der Volksbank im Märkischen Kreis, Sauerfelder Straße sowie in allen beteiligten Gastronomien. An der Abendkasse kostet das Ticket bzw. das Bändchen 14 Euro. Am Abend der Veranstaltung können die Karten in den beteiligten Läden gegen das Festival-Bändchen umgetauscht werden, das zum Eintritt in alle Gastronomien berechtigt. Einlass ist ab 20 Uhr. Die Party beginnt gegen 21 Uhr.